Lavoro Decathlon : si cerca nuovo personale da inserire nei diversi punti vendita Decathlon in tutta Italia, tra cui anche la nostra città di Catania! Una catena, con oltre 140 negozi sparsi in tutta Italia, Decathlon si conferma come un punto di riferimento per gli appassionati di sport, puntando costantemente sull’innovazione.

Di seguito tutte le posizioni aperte e le sedi di lavoro.

Lavoro Decathlon, posizione di magazziniere

Si cerca nuova forza lavoro da inserire nei propri punti vendita! Aperte nuove posizione come Magazziniere/Addetto alla Logistica. I candidati selezionati si occuperanno di approvvigionamento, movimentazione, carico e scarico merce, oltre alla gestione dei servizi legati all’economia circolare, come noleggio, usato e riparazioni. La posizione prevede un contratto part-time a tempo determinato (24/30 ore settimanali), con una durata di circa due mesi e possibilità di proroga. Non è richiesta esperienza precedente né un titolo di studio specifico, ma è necessaria la disponibilità per tutta la durata del contratto. Le sedi di lavoro sono a Basiano, Maddaloni e Cà Bianca.

Lavoro Decathlon, posizione di tecnico di laboratorio

Aperte diverse posizioni per tecnico di laboratorio. In questo caso, le risorse selezionate per questa posizione si occuperanno dell’assistenza tecnica di biciclette, riparazione di base, l’accoglienza dei clienti e la gestione del servizio noleggio. È richiesta una solida competenza tecnica nella manutenzione delle biciclette, oltre a buone capacità comunicative, precisione e un forte spirito di collaborazione. Il contratto offerto è part-time, con un impegno settimanale di 20-24 ore, a tempo determinato per una durata di 2-3 mesi, con la possibilità di trasformarlo in un contratto stabile. Le sedi di lavoro disponibili sono distribuite in diverse città, tra cui Basiano (Milano), Cà Bianca, Cremona, Firenze, Lissone, Milano (Cairoli), Roncadelle, Sambuceto, Seriate e Treviso.

Lavoro Decathlon, posizione di Sale Assistant e Department Manager

Aperte nuove posizioni per sale assistant, che si occuperanno di accogliere e guidare i clienti durante gli acquisti. Inoltre, gestiranno i diversi stock di prodotti, curare il layout e il merchandising del punto vendita e promuovere le iniziative legate alla sostenibilità. Il contratto iniziale prevede un impegno part-time di 20 ore settimanali, con una durata di un mese, ma con la possibilità di proroga e successivo inserimento. Tra le sedi di lavoro, oltre a quelle distribuite in tutta Italia, è disponibile anche la posizione nel punto vendita di Catania. Per maggiori dettagli sulle altre sedi, si invita a consultare il sito ufficiale.

In parallelo, sono aperte anche posizioni per department manager! I candidati selezionati avranno la responsabilità di gestire il team, coordinare le attività commerciali e definire strategie di vendita, oltre a monitorare il bilancio del reparto. Il contratto offerto è full-time a tempo indeterminato, con una RAL iniziale di circa 30.800 € annui, a cui si aggiungono premi mensili variabili legati al raggiungimento degli obiettivi. Per maggiori informazioni sulle sedi disponibili, è possibile consultare il sito ufficiale.