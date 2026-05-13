Arrestato un 24enne in viale Kennedy

Nell’ambito delle costanti attività finalizzate a prevenire e contrastare la commissione dei reati in materia di stupefacenti, la Polizia di Stato ha arrestato, in due differenti operazioni, un 24enne e un 32enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ferma restando la presunzione di innocenza degli indagati valevole ora e fino a sentenza di condanna definitiva. L’attività è stata posta in essere dagli agenti della Squadra Mobile.

Nel primo caso, i poliziotti, transitando per viale Kennedy, nei pressi di un lido balneare, hanno fermato il 24enne, sottoponendolo ad un controllo. Insospettiti dall’atteggiamento che il giovane ha assunto nel corso dell’identificazione, i poliziotti hanno deciso di effettuare una perquisizione che ha consentito di rinvenire una busta termosaldata, occultata negli slip, contenente 27 grammi di sostanze stupefacenti, tra hashish, marijuana e wax, suddivisi in dosi e pronte per essere spacciate.

La successiva perquisizione domiciliare, nell’abitazione del ragazzo, in via Plebiscito, ha permesso di scovare uno stock completo di droghe e, in particolare, 98 grammi di marijuana, 21 di cocaina, 79 di hashish, 50 di wax e 94 di “Nexus”, una sostanza psicoattiva dal colore rosa, di particolare pericolosità. Al termine delle operazioni, il giovane è stato condotto presso il carcere di Piazza Lanza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

In scooter con oltre 2 chili di cocaina: arrestato un 32enne

Nel secondo caso, gli agenti della Sezione “Falchi” hanno intimato l’alt al 32enne che viaggiava a bordo del suo scooter, il quale, per sottrarsi al controllo, ha dato via ad una spericolata fuga, percorrendo contromano la via Carmelo Rosano, rischiando più volte di impattare contro gli altri veicoli, fino ad essere definitivamente bloccato in via Palermo, una volta perso il controllo del mezzo.

La perquisizione dello scooter ha permesso di rinvenire, all’interno del sottosella del motoveicolo due panetti di cocaina del peso pari a 2,276 chilogrammi. In questo caso l’uomo è stato anche deferito all’Autorità Giudiziaria per fuga pericolosa. Anche in questo caso, al termine delle operazioni, il giovane è stato condotto presso il carcere di Piazza Lanza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria