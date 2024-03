Catania, arrestato minorenne: trasportava sostanze stupefacenti

Durante uno dei posti di blocchi, è stato fermato un minorenne in possesso di sostante stupefacenti e di un tirapugni.

Durante uno dei posti di controllo in via Acquicella Porto a Catania, il personale delle Volanti ha rinvenuto un minorenne in possesso di 6,30 grammi lordi di marijuna. A peggiorare la situazione, il possesso di un tirapugni artigianale.

Il tutto è stato sottoposto a sequestro e il giovane è stato deferito allo stato libero per porto abusivo di oggetti ad offendere. Attualmente il ragazzo è stato affidato alle cure della madre.