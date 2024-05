Catania, 26enne non si ferma all’alt della polizia: arrestato dopo inseguimento

Un giovane catanese di 26 anni è stato arrestato dalla polizia dopo un rocambolesco inseguimento: feriti due agenti.

A Catania è stato arrestato un uomo di 26 anni, con precedenti, dai poliziotti della squadra volante. L’accusato era stato notato a causa dell’andatura incostante con cui conduceva l’auto, non essendosi fermato all’alt inumato dalla polizia ha dato inizio all’inseguimento che si è concluso con la sua cattura.

Le automobili in corsa hanno percorso le strade della tutta fino viale Marco Polo, dove il fuggitivo ha speronato la volante, perdendo il controllo e concludendo la sua corsa contro un albero.

Nel corso dei concitati eventi sono rimasti feriti due agenti, adesso in prognosi per cinque giorni. Il giovane invece è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Due dosi di cocaina e 1.145 euro in contanti i risultati delle perquisizioni che hanno confermato il fermo.