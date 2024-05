Incidente nel Catanese, scontro tra 5 auto: traffico bloccato

Incidente nel Catanese: coinvolte 5 autovetture in uno scontro sulla strada statale 121, traffico bloccato.

Il traffico sulla Strada Statale 121, nel tratto Catania-Paternò, è bloccato a causa di un incidente avvenuto intorno alle 8:30 nei pressi dello svincolo Misterbianco-Motta S. Anastasia.

L’incidente ha coinvolto cinque auto. I Carabinieri della Compagnia di Paternò sono sul posto per gestire la viabilità. Al momento, non ci sono notizie di feriti, ma le operazioni di intervento sono ancora in corso.