Playoff Serie C, Catania-Atalanta U23: prolungato l’orario della metropolitana

In occasione della partita, valevole per il ritorno dei play-off dei rossazzurri, la metropolitana di Catania agevolerà i tanti tifosi etnei.

L’azienda Ferrovia Circumetnea di Catania, in occasione della gara di ritorno della prima fase nazionale dei play-off di Serie C Catania-Atalanta U23, in programma Sabato 18 Maggio alle ore 20:30 allo stadio Angelo Massimino di Catania, comunica che, al fine di agevolare il deflusso degli spettatori dallo stadio al fischio finale del match, il servizio di Metropolitana sarà straordinariamente prolungato, mantenendo la normale frequenza dei treni.

L’ultima corsa sarà in partenza da Nesima alle ore 23:10 e l’ultima corsa in partenza da Stesicoro alle ore 23:35.

Come raggiungere lo stadio “Massimino” in metropolitana

Per raggiungere lo stadio “Massimino” per mezzo della metropolitana l’opzione più semplice è quella di scendere alla fermata di Cibali. Tuttavia, per chi possiede un biglietto in curva Sud, non è da escludere la possibilità di fermarsi alla fermata Milo, percorrere a piedi l’omonima via e andare verso la via Cesare Beccaria.