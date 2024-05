Catania, trasporto di rifiuti illeciti: effettuate sanzioni e sequestri

Catania, continuano i controlli a tappeto della polizia municipale: traffico illecito di rifiuti, denunce e sanzioni.

La Polizia Municipale di Catania, in collaborazione con la Polizia di Stato, ha effettuato controlli su Viale Africa e Viale Odorico da Pordenone, focalizzandosi sul trasporto illecito di rifiuti.

Su Viale Africa, sono stati fermati due automezzi che trasportavano rifiuti ferrosi e carcasse d’auto bruciate senza i necessari Formulari di Identificazione dei rifiuti. I trasportatori sono stati sanzionati con una multa di 3.200 euro ciascuno e indagati per il reato di trasporto di rifiuti senza autorizzazione. I veicoli sono stati sequestrati.

In un controllo successivo su Viale Odorico da Pordenone, è stato fermato un motocarro carico di circa 1.200 kg di rifiuti edili. Il conducente, un catanese di 43 anni, è stato trovato senza patente, senza assicurazione, e il veicolo era intestato a una persona defunta e privo di revisione. Il trasporto avveniva senza il formulario richiesto. Il motocarro è stato sequestrato e il conducente è stato denunciato per traffico illecito di rifiuti speciali e multato per un totale di 9.300 euro.