Sicilia, Cda dell’Ast minaccia le dimissioni: Schifani chiede di sospendere la decisione

Il Cda dell'Ast minaccia le dimissioni a seguito della mancata approvazione di una norma: Schifani chiede di ripensarci

Il Presidente della Regione Siciliana ha incontrato il Consiglio di amministrazione dell’Azienda siciliana trasporti (Ast) a Palazzo d’Orléans, a seguito della mancata approvazione della norma sulla ricapitalizzazione della società da parte dell’Assemblea regionale siciliana.

A causa di questo, i membri del CdA hanno manifestato l‘intenzione di dimettersi. Il governatore ha criticato la decisione della conferenza dei capigruppo dell’Ars, sottolineando che potrebbe compromettere gli sforzi di rilancio dell’azienda e mettere a rischio molti posti di lavoro. Per questo motivo, ha chiesto al CdA di sospendere le dimissioni, assicurando un intervento del governo per far trattare la norma in tempi brevi dal Parlamento.