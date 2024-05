Sicilia, Ast avvia vendita dei biglietti elettronici: come acquistarli

Nuova procedura per acquisiti di biglietti elettronici per le tratte percorse dall'Ast. Di seguito come acquistarli e dove.

A partire da oggi, 16 maggio 2024, l’Azienda Siciliana Trasporti (Ast), promuove un nuovo sistema di bigliettazione elettronica. La nuova procedura permetterà di semplificare il processo di acquisto dei biglietti, ridurre i costi operativi, rafforzare il controllo di gestione e migliorare l’efficienza complessiva del servizio di trasporto regionale.

Il nuovo sistema oltre a garantire una gestione più accurata dell’emissione e dell’utilizzo dei ticket, mirerà a contrastare l’evasione tariffaria e a incentivare l’uso di metodi di pagamento elettronici più sicuri e tracciabili, riducendo l’uso del contante. Inoltre, ogni autobus sarà dotato di sistemi di “conta passeggeri” per monitorare l’afflusso di utenti e assicurare la trasparenza nelle entrate.

In aggiunta, i bus avranno un sistema di geolocalizzazione, che permetterà di monitorare i percorsi, le fermate e i tempi correlati. I biglietti saranno disponibili non solo direttamente a bordo degli autobus, ma anche tramite un’app dedicata o sul sito web ufficiale dell’azienda. Inoltre, saranno disponibili presso circa 180 rivenditori autorizzati e le biglietterie Ast in tutta la Sicilia.

Infine per soddisfare le esigenze sia dei turisti che dei residenti, verranno posizionati totem di vendita nelle principali zone turistiche, facilitando ulteriormente l’acquisto dei biglietti.