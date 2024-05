Sicilia, arriva la risposta alle parole di Lollobrigida su siccità nell’Isola

Le parole feriscono più delle armi: affisso davanti al cancello dell'assessorato all'agricoltura la risposta dei siciliani al ministro.

“Per fortuna quest’anno la situazione legata alla siccità colpisce di più alcune regioni del sud, in particolare la Sicilia o per fortuna molto meno le zone dalle quale lei proviene”. Sono state queste le parole che il ministro per l’agricoltura Francesco Lollobrigida ha pronunciato lo scorso 9 maggio rispondendo all’interrogazione del senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio sugli effetti della crisi climatica nella produzione vitivinicola del Piemonte.

Le parole del ministro, che hanno suscitato non poche polemiche, hanno prontamente ricevuto una risposta con la scritta dello striscione affisso al cancello della sede dell’assessorato regionale dell’agricoltura a Palermo: “La tua fortuna la nostra siccità, ministro Lollobrigida. Che quel vino dei tuoi compari del nord ti vada di traverso”. Una risposta alle scuse tardive del ministro che forse non possono comunque riparare l’errore commesso.