Lavoro Sicilia: l’azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Palermo ha indetto un importante concorso pubblico per l’assunzione di 20 professionisti della salute a tempo pieno e indeterminato.
L’iniziativa rientra nel piano triennale del fabbisogno di personale 2025-2027 e mira a potenziare stabilmente l’organico aziendale.
Lavoro Sicilia, Asp Palermo: i profili ricercati
Il bando prevede la selezione di due specifiche figure professionali:
-
10 Fisioterapisti: specialisti nella prevenzione e riabilitazione di disfunzioni motorie e muscolo-scheletriche.
-
10 Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica: esperti nel recupero dell’autonomia e delle capacità sociali di persone con disturbi psichici.
Le sedi di lavoro saranno dislocate tra ospedali, distretti sanitari e strutture riabilitative dell’ASP di Palermo.
Stipendio e Benefici
L’inserimento avviane nell’Area dei professionisti della salute e dei funzionari (ex cat. D) del CCNL Comparto Sanità.
-
Stipendio mensile netto: indicativamente tra 1.500 € e 1.650 €.
-
Maggiorazioni: la retribuzione base può aumentare grazie a indennità di turno (festivi/notturni), straordinari, anzianità e incarichi organizzativi.
Lavoro Sicilia ASP Palermo: requisiti di ammissione
Oltre ai requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego (cittadinanza UE, idoneità fisica, godimento dei diritti politici), i candidati devono possedere:
-
Titolo di Studio: Laurea di primo livello (classe L/SNT2) o Diploma Universitario nel profilo specifico (Fisioterapia o Tecniche della Riabilitazione Psichiatrica).
-
Iscrizione Professionale: Iscrizione all’Ordine TRSM e PSTRP nell’albo di riferimento.
Lavoro Sicilia ASP Palermo: come si svolge la selezione
La procedura è per titoli ed esami. Se le domande supereranno quota 500, verrà effettuata una prova preselettiva con quiz a risposta multipla.
L’iter d’esame prevede:
-
Prova Scritta: tema o quesiti a risposta sintetica su materie professionali e legislazione sanitaria.
-
Prova Pratica: esecuzione di tecniche specifiche o redazione di atti professionali.
-
Prova Orale: colloquio sulle materie del concorso, informatica, inglese e normativa anticorruzione.
Il punteggio finale sarà composto da un massimo di 30 punti per i titoli e 70 punti per le prove d’esame.
Scadenza e Modalità di Invio Domanda
Per chi desidera cogliere questa occasione di lavoro in Sicilia, la domanda deve essere presentata esclusivamente per via telematica entro il 4 giugno 2026.
Per completare l’iscrizione è necessario:
-
Autenticarsi tramite SPID o CIE.
-
Possedere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).
-
Allegare documento di identità, curriculum firmato ed eventuali pubblicazioni.
-
Effettuare il versamento della tassa di concorso di 10,00 €.
Altri bandi attivi
Non solo Palermo. Sono ancora attivi dei bandi nelle ASP di Catania ed Enna:
-
ASP Enna: È attiva una selezione urgente per infermieri a tempo determinato. La domanda può essere inviata fino al 20 maggio 2026 tramite il portale inPA.
-
ASP Catania: Proseguono le procedure per incarichi tecnici e manifestazioni di interesse, con scadenze fissate tra il 12 e il 13 maggio 2026.