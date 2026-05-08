Torna in città il “Corri Catania 2026“. Il tanto atteso evento che trasformerà la città in un fiume di magliette bianche. Corri Catania non è solo una corsa ma è una festa che è diventata anno dopo anno sempre più grande! L’amministrazione comunale ha già rivisto la viabilità e le diverse aree di sosta. Ma i cittadini per la giornata del 10 maggio dovranno prestare attenzione anche alle diverse linee amts che subiranno delle modifiche o verranno del tutto sospese!

Le modifiche alle linee Amts

Amts pubblica un avviso riguardante i percorsi delle linee urbane con modifiche nella giornata del 10 maggio dalle ore 07:00 alle ore 14:00 e comunque sino a cessate esigenze. Tutti le linee che percorrono Via Vittorio Emanuele II saranno deviate su Via Dusmet (423, 425, 438, 628N, 830, 902, 927, Alibus, D, LEX).

Di seguito le modifiche delle altre linee urbane:

433. I mezzi in partenza dalla Stazione C.le proseguiranno per Viale Libertà, Corso Italia, Viale XX Settembre, Viale Regina Margherita, percorso regolare. I mezzi provenienti da Viale Regina Margherita proseguiranno su Viale XX Settembre, Corso Italia, Viale Libertà, Stazione C.le.

I mezzi in partenza dalla Stazione C.le proseguiranno per Viale Libertà, Corso Italia, Viale XX Settembre, Viale Regina Margherita, percorso regolare. I mezzi provenienti da Viale Regina Margherita proseguiranno su Viale XX Settembre, Corso Italia, Viale Libertà, Stazione C.le. 434 . I mezzi in partenza dalla Stazione C.le proseguiranno per Viale Libertà, Piazza Iolanda, percorso regolare. I mezzi provenienti da Viale R. Di Lauria, proseguiranno per Piazza Europa, Corso Italia, Viale Libertà, Stazione C.le.

. I mezzi in partenza dalla Stazione C.le proseguiranno per Viale Libertà, Piazza Iolanda, percorso regolare. I mezzi provenienti da Viale R. Di Lauria, proseguiranno per Piazza Europa, Corso Italia, Viale Libertà, Stazione C.le. 442. I mezzi in partenza dalla Stazione C.le proseguiranno per Viale Libertà, Corso Italia, Viale XX Settembre, Via Etnea, percorso regolare. I mezzi provenienti da Via Etnea svolteranno su Viale XX Settembre, Corso Italia, Viale Libertà, Stazione C.le.

I mezzi in partenza dalla Stazione C.le proseguiranno per Viale Libertà, Corso Italia, Viale XX Settembre, Via Etnea, percorso regolare. I mezzi provenienti da Via Etnea svolteranno su Viale XX Settembre, Corso Italia, Viale Libertà, Stazione C.le. 456. I mezzi in partenza dalla Stazione C.le proseguiranno per Viale Libertà, Corso Italia, Viale XX Settembre, Via Etnea, percorso regolare. I mezzi provenienti da Via Etnea svolteranno su Viale XX Settembre, Corso Italia, Viale Libertà, Stazione C.le.

I mezzi in partenza dalla Stazione C.le proseguiranno per Viale Libertà, Corso Italia, Viale XX Settembre, Via Etnea, percorso regolare. I mezzi provenienti da Via Etnea svolteranno su Viale XX Settembre, Corso Italia, Viale Libertà, Stazione C.le. 504M sospesa.

sospesa. 702. Il percorso viene limitato sia in andata che in ritorno a Piazza S. M. di Gesù che farà da capolinea.

Il percorso viene limitato sia in andata che in ritorno a Piazza S. M. di Gesù che farà da capolinea. 726 . Partenza da Piazza S. M. di Gesù (Capolinea), Viale M. Rapisardi, percorso regolare. Di ritorno, giunti in Via Lavaggi, Viale M. Rapisardi, Piazza S. M. di Gesù (Capolinea).

. Partenza da Piazza S. M. di Gesù (Capolinea), Viale M. Rapisardi, percorso regolare. Di ritorno, giunti in Via Lavaggi, Viale M. Rapisardi, Piazza S. M. di Gesù (Capolinea). 744 . Partenza da Piazza S. M. di Gesù (Capolinea), Viale R. Margherita, Via Etnea, percorso regolare. Di ritorno da Via Etnea a dx per Viale Reg. Margherita, Piazza S. M. di Gesù (Capolinea).

. Partenza da Piazza S. M. di Gesù (Capolinea), Viale R. Margherita, Via Etnea, percorso regolare. Di ritorno da Via Etnea a dx per Viale Reg. Margherita, Piazza S. M. di Gesù (Capolinea). 927 . In partenza da Piazza della Repubblica i mezzi proseguiranno per Corso Martiri della Libertà, percorso regolare. Di ritorno percorso regolare.

. In partenza da Piazza della Repubblica i mezzi proseguiranno per Corso Martiri della Libertà, percorso regolare. Di ritorno percorso regolare. 935 . In partenza da Piazza della Repubblica i mezzi proseguiranno su Corso Martiri della Libertà, Stazione Centrale, Viale Libertà, Piazza Iolanda, percorso regolare. Provenienti da Piazza Europa, proseguiranno per Corso Italia, Viale Libertà, Corso Martiri della Libertà, Piazza della Repubblica.

. In partenza da Piazza della Repubblica i mezzi proseguiranno su Corso Martiri della Libertà, Stazione Centrale, Viale Libertà, Piazza Iolanda, percorso regolare. Provenienti da Piazza Europa, proseguiranno per Corso Italia, Viale Libertà, Corso Martiri della Libertà, Piazza della Repubblica. 940 . In partenza da Piazza della Repubblica i mezzi proseguiranno su Corso Martiri della Libertà, Stazione Centrale, Viale Libertà, Corso Italia, Viale XX Settembre, Piazza S. M. di Gesù, percorso regolare. Di ritorno, giunti a Piazza S. M. di Gesù proseguiranno per su Viale XX Settembre, Corso Italia, Via Monsignor Ventimiglia, Piazza della Repubblica.

. In partenza da Piazza della Repubblica i mezzi proseguiranno su Corso Martiri della Libertà, Stazione Centrale, Viale Libertà, Corso Italia, Viale XX Settembre, Piazza S. M. di Gesù, percorso regolare. Di ritorno, giunti a Piazza S. M. di Gesù proseguiranno per su Viale XX Settembre, Corso Italia, Via Monsignor Ventimiglia, Piazza della Repubblica. Alibus. I mezzi provenienti dall’Aeroporto effettueranno percorso regolare fino in Corso Italia e proseguiranno svoltando in Via Monsignor Ventimiglia, Corso Martiri della Libertà, Piazza Giovanni XXIII, percorso regolare.

I mezzi provenienti dall’Aeroporto effettueranno percorso regolare fino in Corso Italia e proseguiranno svoltando in Via Monsignor Ventimiglia, Corso Martiri della Libertà, Piazza Giovanni XXIII, percorso regolare. BRT1. I mezzi provenienti dal Parcheggio Due Obelischi giunti in Via Etnea svolteranno a dx per Viale XX Settembre, percorso regolare.

I mezzi provenienti dal Parcheggio Due Obelischi giunti in Via Etnea svolteranno a dx per Viale XX Settembre, percorso regolare. BRT5. I mezzi in partenza dalla Stazione C.le proseguiranno per Viale Libertà, percorso regolare. Di ritorno, provenienti da Viale Vittorio Veneto i mezzi proseguiranno per Viale Libertà, Stazione.

Le linee non indicate effettuano i percorsi regolari.