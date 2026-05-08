Domenica 10 maggio 2026 torna a Catania “Corri Catania” , la storica manifestazione podistica solidale che ogni anno richiama migliaia di partecipanti nel cuore della città. Giunta alla sua 18ª edizione, l’iniziativa unirà sport, partecipazione e solidarietà con partenza fissata alle ore 10 da Piazza Università e arrivo in Piazza Duomo. Per consentire il regolare svolgimento dell’evento in condizioni di sicurezza, il Comune ha predisposto un ampio piano di limitazioni temporanee alla viabilità e alla sosta lungo tutto il percorso cittadino interessato dalla corsa.

Le modifiche alla viabilità e i divieti

A partire dalle ore 8:30 e fino a cessate esigenze, scatterà il divieto di transito per tutti i veicoli, fatta eccezione per i mezzi delle Forze dell’Ordine, di soccorso e dell’organizzazione. Le restrizioni interesseranno numerose arterie del centro cittadino, tra cui via Etnea nel tratto compreso tra piazza Università e via Angelo Litrico, via Argentina, via Sant’Euplio, piazza Roma, via Filippo Corridoni, via Al Carmine, via Galvagna, piazza Carlo Alberto, via Giacomo Puccini, via Pietro Antonio Coppola, via Biondi, via Antonino di Sangiuliano, via Monsignor Ventimiglia, piazza Cutelli e via Vittorio Emanuele II fino a piazza Duomo.

Previsti anche importanti provvedimenti sulla sosta. Dalle ore 00:00 alle ore 14:00 sarà infatti attivo il divieto di sosta con rimozione coatta nelle strade attraversate dalla manifestazione. I divieti riguarderanno in particolare via Angelo Litrico, via Sant’Euplio, via Filippo Corridoni, via Al Carmine, via Galvagna, via Giacomo Puccini, via Carlo Felice Gambino, via Pietro Antonio Coppola, via Antonino di Sangiuliano, via Monsignor Ventimiglia, piazza Cutelli e il tratto di via Vittorio Emanuele II compreso tra piazza Cutelli e piazza Duomo.

L’Amministrazione comunale invita cittadini e automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica e a programmare gli spostamenti con anticipo, al fine di ridurre i disagi e garantire la piena riuscita della manifestazione.