Le coste non sono più soltanto linee di confine tra terra e mare, ma spazi sempre più fragili e strategici, dove si concentrano rischi ambientali, opportunità economiche e scelte decisive per il futuro dei territori. A Siracusa si apre un confronto ad alto livello che mette insieme istituzioni, mondo scientifico e professionisti per affrontare una delle sfide più urgenti del nostro tempo: governare in modo integrato la fascia costiera in un’epoca segnata dal cambiamento climatico e dalla pressione antropica crescente.

La costa come frontiera del futuro

Nel cuore dell’Area Marina Protetta del Plemmirio si svolge il convegno “Gestire i margini tra Terra e Mare”, una giornata di confronto che trasforma Siracusa in un vero laboratorio di idee sulla pianificazione costiera. L’evento richiama esperti, istituzioni e tecnici chiamati a leggere le trasformazioni in atto lungo le coste italiane ed europee, dove erosione, consumo di suolo e innalzamento dei mari stanno ridefinendo equilibri ambientali ed economici. L’obiettivo non è solo analizzare i problemi, ma costruire un linguaggio comune tra discipline diverse per immaginare nuove forme di governo del territorio.

L’iniziativa si sviluppa come un vero e proprio laboratorio di idee in cui vengono analizzate le principali criticità che interessano le coste, dall’erosione al consumo di suolo fino all’impatto crescente degli eventi climatici estremi. L’obiettivo non è soltanto quello di fotografare la situazione attuale, ma di individuare strategie condivise che permettano di conciliare tutela ambientale e sviluppo socio-economico in maniera più equilibrata e sostenibile.

Tra economia blu e crisi climatica

Il confronto si inserisce nel quadro delle politiche europee sulla gestione integrata delle zone costiere e sulla pianificazione spaziale marittima, strumenti sempre più centrali nelle strategie dell’Unione Europea. La sfida è trovare un punto di equilibrio tra sviluppo economico e tutela ambientale, in un contesto in cui il mare diventa risorsa strategica ma anche area vulnerabile.

Dalle Zone Economiche Speciali alla protezione della biodiversità, il dibattito mette in luce la necessità di un approccio unitario capace di tenere insieme crescita, sostenibilità e resilienza climatica. Il mare non è più soltanto una risorsa economica, ma un ecosistema da proteggere attraverso regole comuni e visioni condivise tra i Paesi membri. Il dibattito evidenzia la necessità di superare approcci frammentati, puntando invece su una governance capace di integrare sviluppo economico, sostenibilità ambientale e resilienza dei territori.

Catania e la costa ionica

Le coste dell’isola, caratterizzate da una grande varietà di ambienti e funzioni, richiedono interventi coordinati e una pianificazione di lungo periodo che tenga conto sia delle criticità ambientali sia delle potenzialità legate all’economia del mare, al turismo e allo sviluppo sostenibile. In questo scenario diventa fondamentale il ruolo della cooperazione tra istituzioni, enti tecnici e mondo scientifico.

Nel più ampio scenario siciliano, anche Catania rappresenta un punto chiave nella riflessione sulla gestione delle aree costiere. La città, affacciata sul mar Ionio e strettamente legata al suo porto e alle attività economiche marittime, vive ogni giorno il delicato equilibrio tra sviluppo urbano, tutela ambientale e rischio idrogeologico. Proprio per questo, esperienze come la pianificazione integrata e la collaborazione tra enti, università e ordini professionali diventano fondamentali per affrontare criticità storiche come l’erosione costiera e la pressione antropica, ma anche per valorizzare le opportunità legate all’economia del mare e all’innovazione territoriale.

Tre visioni per una sola costa: ambiente, sviluppo e sicurezza

Il programma del convegno si articola in tre sessioni che affrontano la fascia costiera da prospettive diverse ma interconnesse. Si parte dalla gestione integrata e dai rischi legati al cambiamento climatico, per poi passare al ruolo delle aree protette come modelli di innovazione ambientale. Infine, lo sguardo si concentra sul caso Sicilia, dove strumenti urbanistici, pianificazione portuale e gestione del demanio diventano elementi chiave per affrontare criticità storiche e nuove emergenze ambientali. Un mosaico di analisi che punta a costruire una visione più coerente e moderna del rapporto tra terra e mare. Questo approccio multidisciplinare consente di mettere a sistema competenze diverse e costruire una lettura più completa delle trasformazioni in atto.

Oltre i confini: ripensare le coste come spazi di opportunità

L’obiettivo finale del confronto è quello di superare la visione tradizionale delle coste come semplici linee di confine tra terra e mare, per trasformarle in spazi dinamici di innovazione, equilibrio e sostenibilità. La pianificazione integrata diventa così uno strumento strategico per guidare le trasformazioni future, ridurre le vulnerabilità e valorizzare le opportunità dei territori costieri

L’iniziativa siracusana non si limita a fotografare una situazione complessa, ma prova a indicare una direzione possibile: trasformare le aree di confine tra terra e mare in spazi di innovazione e sviluppo sostenibile. In un’epoca in cui le trasformazioni climatiche impongono scelte rapide e strutturali, la pianificazione integrata diventa uno strumento decisivo per ripensare il futuro delle comunità costiere, unendo competenze, visioni e responsabilità condivise.