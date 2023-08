Fridays For Future Catania scende in piazza: “Non giriamoci dall’altra parte”

FFF Catania scenderà in piazza in città domani. Obiettivo: risposte e dialogo per far fronte alla crisi climatica in atto.

“Domani venerdì 4 agosto alle ore 18:00 ci troveremo in piazza Università per chiedere di dialogare con le istituzioni per avere risposte circa quello che è successo a causa dell’emergenza climatica nelle scorse settimane” queste le parole di Giuseppe Tomasello, attivista di Fridays For Future Catania.

La sezione catanese del movimento globale fondato da Greta Thunberg eseguirà un presidio in cui verranno svolte delle “azioni performative“: cori, rappresentazioni, coreografie… Tutte azioni atte ad attirare l’attenzione dei concittadini e delle istituzioni comunali. Durante l’evento, infatti, gli attivisti annunceranno svariate proposte per far fronte alla crisi climatica a Catania, con l’auspicio che possano essere raccolte dall’amministrazione e messe in pratica.

“La cosa più importante – ha dichiarato Giuseppe Tomasello – per noi siciliani è non girarci dall’altra parte dopo che la crisi è finita ma continuare a far sentire la nostra voce per chiedere non solo giustizia ma anche risposte. Il dialogo è fondamentale”.

Per aumentare la partecipazione, in questi giorni Fridays ha messo in atto una fitta campagna social che ha avuto una particolare risonanza. Infatti, oltre la pagina di Fridays For Future Catania, anche altre pagine social catanesi hanno aiutato spontaneamente Fridays Catania nella promozione.