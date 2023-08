Aeroporto Fontanarossa, voli dirottati a Palermo da Catania: la lista

Voli dirottati a Palermo da Catania: la lista dei movimenti spostati da Fontanarossa verso l'aeroporto Falcone e Borsellino.

Voli dirottati a Palermo da Catania: sono diversi ancora i movimenti aerei dell’aeroporto Fontanarossa che vengono spostati negli scali aeroportuali vicini per poter sostenere il traffico tipico della stagione estiva. Infatti, nonostante siano passate quasi tre settimane dall’incendio che ha danneggiato il Terminal A dell’aeroporto di Catania, la piena operatività non è ancora stata raggiunta. Tuttavia, si sta lavorando per fare in modo di creare troppi disagi al personale e ai passeggeri in transito, sebbene la situazione sia molto difficile. Per esempio, è stato inaugurato un piccolo Terminal di supporto al lavoro dell’aeroporto di Fontanarossa. Mentre i lavori di bonifica al Terminal A sono stati conclusi e si è in attesa delle dovute autorizzazioni all’utilizzo.

In attesa della ripresa delle piene funzioni da parte di Catania, molti voli vengono dirottati in altri scali aeroportuali, soprattutto a Palermo, Comiso e Trapani. Così, i passeggeri sono costretti a spostarsi verso gli scali prestabiliti autonomamente o, se riescono, usufruendo delle navette gratuite messe a disposizione dall’aeroporto di Catania.

Voli dirottati a Palermo da Catania

Ecco la lista dei voli dirottati a Palermo da Catania, come pubblicato sui social dell’Aeroporto Falcone e Borsellino di Palermo.