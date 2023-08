Aeroporto Catania, navette gratuite verso gli altri scali: gli orari

Aeroporto di Catania: gli orari delle navette gratuite di cui possono usufruire i passeggeri per spostarsi tra gli aeroporti siciliani.

Aeroporto Catania: in attesa della riapertura del Terminal A, per il quale sono stati terminati i lavori di bonifica, i dirottamenti continuano anche oggi, venerdì 4 agosto. A seguito del disastroso incendio e la conseguente chiusura dell’Aeroporto Fontanarossa di Catania, per i passeggeri dei voli che sono stati dirottati sugli scali di Comiso, Trapani e Palermo sono state disposte delle navette gratuite per raggiungere gli altri aeroporti.

Sono disponibili più bus in partenza agli stessi orari, con capienza variabile da 55 a 80 posti.

Aeroporto Catania: orari delle navette di oggi

Anche oggi i canali social ufficiali dell’aeroporto di Catania hanno pubblicato la tabella degli orari di partenza delle navette per raggiungere gli altri scali siciliani, riportata qui di seguito.