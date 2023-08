Aeroporto di Catania, conclusi i lavori di bonifica al Terminal A: riapertura vicina

Aeroporto di Catania: si sono concluse le operazioni di bonifica del Terminal A. Ora la riapertura è più vicina.

Aeroporto di Catania: si continua a lavorare per il ripristino della piena operatività presso lo scalo etneo. Stamattina è stato attivato il nuovo piccolo Terminal aggiuntivo, realizzato grazie all’Aeronautica Militare, con la frequenza dei voli che è stata aumentata da 10 a 14 l’ora, con 7 partenze e 7 arrivi.

Nel frattempo, nella giornata di ieri, l’Aeroporto ha comunicato la fine delle operazioni di bonifica del Terminal A, uno step importante che può far vedere uno spiraglio di luce in fondo al tunnel per la riapertura definitiva.

Il terminal A ritornerà alla sua piena operatività entro i primi giorni della settimana prossima, tenuto conto che il suo utilizzo è subordinato all’ottenimento di autorizzazioni rilasciate da diversi enti, per le quali la Sac ha già avviato la procedura.

Ancora qualche giorno di disagio, dunque, per molti passeggeri che dovranno fare i conti con il caos del Terminal C per i più fortunati e con i voli dirottati, in arrivo e in partenza presso gli scali di Comiso, Palermo e Trapani, raggiungibili attraverso le navette gratuite messe a disposizione dalle maggiori compagnie di trasporto dell’Isola.