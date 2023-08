Aeroporto Catania: la lista dei voli cancellati

Voli cancellati Catania: nonostante la situazione stia gradualmente migliorando, sono ancora diversi i voli annullati allo scalo etneo.

Voli cancellati Catania: sono ancora molti i movimenti aerei che stanno subendo delle variazioni rispetto al programma stabilito originariamente a causa dell’incendio che ha danneggiato il Terminal A di Fontanarossa. Infatti, a quasi tre settimane dal rogo, ci sono ancora numerosi voli dirottati a Trapani, Comiso e Palermo e in alcuni casi, persino a Lamezia Terme, in Calabria. A tal proposito, i passeggeri sono costretti a spostarsi da Catania o verso la città etnea usando mezzi propri o usufruendo delle navette gratuite messe a disposizione dall’aeroporto Fontanarossa.

Sul fronte della riapertura, si procede con il massimo impegno per assicurare il ritorno alla piena operatività al più presto. A tal proposito, è stato inaugurato di recente un piccolo terminal che possa supportare l’aumento dei voli effettuati su Catania. Allo stesso tempo, sono stati conclusi i lavori di bonifica del Terminal A, sebbene sia necessario attendere le dovute autorizzazioni per poter procedere all’uso.

Voli cancellati a Catania

Ecco la lista dei voli cancellati a Catania secondo quanto riportato sul sito ufficiale dell’aeroporto di Fontanarossa, sia in partenza che in arrivo. Per informazioni più precise riguardo i voli, si rimanda comunque alle comunicazioni da parte della compagnia aerea che li opera.

Partenze

ITA – ITALIA TRASPORTO AEREO AZ 01742 Milano (LIN) 4 Ago. 06:10;

WIZZ AIR MALTA WIZZ AIR MALTA W4 06606 Tirana (TIA) 4 Ago. 06:10;

ITA – ITALIA TRASPORTO AEREO AZ 01736 Roma (FCO) 4 Ago. 07:00;

Transavia HV 05216 Amsterdam (AMS) 4 Ago. 08:35;

Eurowings EW 02819 Stuttgart (STR) 4 Ago. 09:45;

ITA – ITALIA TRASPORTO AEREO AZ 01710 Roma (FCO) 4 Ago. 10:15;

ITA – ITALIA TRASPORTO AEREO AZ 01704 Milano (LIN) 4 Ago. 10:40;

ITA – ITALIA TRASPORTO AEREO AZ 01747 Milano (LIN) 4 Ago. 11:00;

ISRAIR AIRLINES 6H 00336 Tel Aviv Yafo (TLV) 4 Ago. 11:30;

LUXWING BN 01020 Split (SPU) 4 Ago. 12:20;

BA EUROFLYER A0 02843 Londra (LGW) 4 Ago. 12:45;

FLYDUBAI FZ 01502 Dubai (DXB) 4 Ago. 13:00;

ITA – ITALIA TRASPORTO AEREO AZ 01734 Roma (FCO) 4 Ago. 14:10;

wizzair uk W9 05794 Londra (LGW) 4 Ago. 14:45;

Air Malta KM 00645 Malta (MLA) 4 Ago. 15:00;

WIZZ AIR MALTA W4 03152 Bucharest (OTP) 4 Ago. 15:00;

ITA – ITALIA TRASPORTO AEREO AZ 01720 Milano (LIN) 4 Ago. 15:25;

Lufthansa LH 01909 Munich (MUC) 4 Ago. 18:40;

LUXWING BN 01011 Ioannina (IOA) 4 Ago. 18:55;

JET TWO COM LS 01720 Manchester (MAN) 4 Ago. 20:10;

ITA – ITALIA TRASPORTO AEREO AZ 01752 Roma (FCO) 4 Ago. 21:10;

LUXWING BN 05334 Comiso 4 Ago. 23:10.

Arrivi