Incidente sulla A19, auto si ribalta: una bambina tra i feriti

Nuovo incidente in Sicilia: un'auto si è ribaltata sulla A19 e ha mandato il traffico in tilt. Tra i feriti presenta anche una bambina.

Un nuovo incidente si è verificato sulle strade siciliane. Questa volta, il luogo del sinistro è l’autostrada A19 Palermo-Catania, dove due auto si sono scontrate tra loro in direzione Catania. In particolare, lo scontro è avvenuto all’altezza dello svincolo di Bagheria, dove una delle due auto si è ribaltata.

Il bilancio è di tre feriti, tra i quali risulta una bambina. Fortunatamente non sarebbero in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti la Polizia stradale, l’Anas e il 118 per fornire i soccorsi ed effettuare gli opportuni rilievi. Si segnalano rallentamenti e traffico in tilt in seguito all’incidente.