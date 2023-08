Sicilia, Bonus Figlio da 1.000 euro: come richiederlo

Sicilia, Bonus Figlio: il nuovo decreto della Regione Siciliana ha disposto un incentivo di 1.000 euro per il 2023.

Sicilia, Bonus Figlio: l’Amministrazione Comunale di Catania ha pubblicato un nuovo decreto relativo alla decisione della Regione Siciliana di disporre un bonus di 1.000 euro per ogni figlio nato nel 2023.

L’avviso ha specificato i criteri di riconoscimento del bonus, che è destinato ai genitori o ai soggetti esercenti la potestà parentale che siano in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana o comunitaria;

residenza nel territorio della Regione Siciliana al momento del parto o dell’adozione;

nascita del bambino nel territorio della Regione Siciliana;

indicatore ISEE del nucleo familiare del richiedente non superiore a 3.000 euro.

Sicilia, bonus figlio: come richiederlo

La notizia di un bonus figlio per gli abitanti della Sicilia è senza dubbio una notizia accolta con molto interesse. Tuttavia, in molti si chiedono come richiederlo o ancora, quali sono le tempistiche per fare domanda. Infatti, come sempre in quest casi, è opportuno rispettare la scadenza se si è interessanti a fare domanda, per evitare di perdere l’occasione di ottenere l’incentivo proposto dalla Regione.

In particolare, per fare domanda è necessario collegarsi tramite la piattaforma “Catania semplice”, accessibile online tramite SPID.

Per quanto riguarda le tempistiche di scadenza, la domanda va presentata entro i seguenti termini:

per i bambini nati nel I semestre: entro il 15 settembre 2023;

per i bambini nati nel II semestre: entro il 27 ottobre 2023 per i nati dal 1 luglio al 30 settembre 2023; entro il 26 gennaio 2024 per i nati dal 1 ottobre al 31 dicembre 2023.

Inoltre, è necessario disporre dei seguenti documenti, da allegare alla domanda: