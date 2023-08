Sicilia, il bimbo caduto da cavallo sta meglio: è uscito dal coma

Sta meglio il bambino caduto da cavallo in Sicilia: secondo quanto riportato, si è svegliato dal coma e respira autonomamente.

Notizie di speranza arrivano dall’ospedale Garibaldi di Catania, dov’è ricoverato il bambino di 10 anni di Cerami caduto da cavallo. Infatti, in seguito all’incidente, il piccolo era entrato in coma ma secondo quanto riportato, nelle scorse ore il bimbo si è risvegliato e respira autonomamente.

Secondo quanto ricostruito, il bambino era caduto da cavallo nei giorni scorsi e i genitori l’avevano subito portato in ospedale a Nicosia. Tuttavia, considerate le gravi condizioni del bambino, è stato disposto il trasferimento del piccolo all’ospedale Garibaldi di Catania. Al momento il bambino è ancora ricoverato nel nosocomio etneo, ma con le cure dei medici è riuscito ad uscire dal coma e si trova in Rianimazione. Si ricorda che a Cerami, comune d’origine del piccolo situato nell’Ennese, è prevista per questa sera una veglia di preghiera.