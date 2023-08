Sicilia, violenta minorenne conosciuta su social: arrestato

Un uomo è stato arrestato in Sicilia per aver violentato una minorenne che aveva conosciuto tramite social network.

Un nuovo caso di violenza sessuale è avvenuto in Sicilia, coinvolgendo una minorenne. I fatti si sono svolti l’8 luglio scorso, quando la ragazza è stata violentata da un giovane conosciuto su Instagram. La minorenne avrebbe denunciato il fatto alla Polizia lo scorso 25 luglio, data in cui la Squadra Mobile di Messina ha dato il via alle indagini concluse questa mattina con l’arresto di un uomo di Milazzo ritenuto responsabile della violenza.

In particolare, la ragazza ha raccontato che i due si sono conosciuti su Instagram e che il giovane ha insistito per incontrarla, dandole appuntamento in piazza a Milazzo. A quel punto, l’uomo l’avrebbe fatta salire in auto per raggiungere un terrapieno della spiaggia di Ponente dove ha iniziato a molestarla. Il tutto nonostante il secco rifiuto della ragazza e malgrado i pianti, le urla e le continue richieste di essere riaccompagnata.

Sulla scorta del quadro indiziario, il Gip, su richiesta della Procura, ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere a carico dell’indagato.