Aeroporto Catania, voli dirottati a Trapani: la lista

Voli dirottati a Trapani da Catania: l'elenco dei movimenti rimandati da Fontanarossa verso l'aeroporto di Birgi.

Voli dirottati a Trapani da Catania: proseguono i disagi che sono conseguenza dell‘incendio che ha danneggiato il Terminal A dell’aeroporto di Catania. Tra voli dirottati su altri aeroporti e traffico aereo intenso, dato dalla stagione estiva, la situazione non è delle più semplici all’aeroporto di Catania. Mentre si lavora per raggiungere al più presto la piena operatività, si offrono navette gratuite a disposizione dei passeggeri per spostarsi da un aeroporto all’altro.

Nel frattempo, i lavori di bonifica del Terminal A sono stati terminati e si attendono le autorizzazioni per l’uso, mentre è stato aperto un piccolo terminal per aumentare i voli operati da Catania. Tuttavia, in attesa dello sblocco totale, i voli continuano ad essere dirottati sugli aeroporti di Trapani, Comiso e Palermo, e anche Lamezia Terme quando necessario.

Voli dirottati a Trapani da Catania

Ecco l’elenco dei voli dirottati a Trapani da Catania, in arrivo e in partenza. I dati derivano dal sito ufficiale dell’aeroporto di Catania, ma per informazioni più dettagliate si rimanda alle informazioni fornite dalla compagnia aerea.

Partenze

Ryanair FR 04064 Marseille (MRS) 4 Ago. 08:40;

Ryanair FR 02262 Bergamo (BGY) 4 Ago. 08:55;

Ryanair FR 00909 Torino (TRN) 4 Ago. 09:00;

Ryanair FR 06174 Bergamo (BGY) 4 Ago. 11:45;

Ryanair FR 00740 Bologna (BLQ) 4 Ago. 12:40;

Ryanair FR 05036 Sofia (SOF) 4 Ago. 13:00;

Ryanair FR 00375 Cagliari (CAG) 4 Ago. 16:45;

Ryanair FR 00368 Malta (MLA) 4 Ago. 17:25;

Ryanair FR 01086 Bologna (BLQ) 4 Ago. 19:00;

Ryanair FR 06650 Bergamo (BGY) 4 Ago. 19:05;

Ryanair FR 01566 Vienna (VIE) 4 Ago. 19:40;

Ryanair FR 05441 Warsaw (WMI) 4 Ago. 20:10;

Ryanair FR 01075 Venezia (VCE) 4 Ago. 20:10;

Ryanair FR 01088 Bologna (BLQ) 4 Ago. 22:40.

Arrivi