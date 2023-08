Aeroporto Catania, voli dirottati a Comiso: l’elenco

Voli dirottati a Comiso da Catania: l'elenco di tutti gli spostamenti aerei previsti su Fontanarossa ma rimandati all'aeroporto ibleo.

Voli dirottati a Comiso da Catania: ancora numerosi i disagi dovuti all’incendio che lo scorso 16 luglio ha danneggiato il Terminal A dell’aeroporto etneo. Infatti, sono diversi i voli dirottati negli aeroporti vicini, sebbene si stia lavorando per garantire al più presto la piena operatività. Un esempio è l’apertura di un piccolo Terminal che possa aumentare i voli su Catania, inaugurato di recente. Inoltre, proprio ieri sono stati terminati i lavori di bonifica del Terminal A, ma si attendono le dovute autorizzazioni prima di poterlo utilizzare.

Nel frattempo, proseguono gli spostamenti da un aeroporto all’altro dei passeggeri in transito su Catania. In particolare, i voli vengono dirottati negli aeroporti di Trapani, Palermo e Comiso. Inoltre, per supportare gli spostamenti verso gli altri scali, da attuare in proprio, l’aeroporto di Catania mette regolarmente a disposizione delle navette gratuite.

Voli dirottati a Comiso da Catania

Ecco la lista completa dei voli operati oggi, 4 agosto 2023, dall’aeroporto di Comiso. Lo schema è stato pubblicato sui social ufficiali dello scalo aeroportuale ibleo.