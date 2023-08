Aeroporto di Catania, Schifani: “Ci si avvia verso la normalità”

Aeroporto di Catania: dopo i lavori di bonifica, apre un terminal aggiuntivo. Il presidente commenta: "Siamo ormai ad una svolta".

I lavori per ripristinare la piena operatività dell’aeroporto di Catania continuano: a seguito della conclusione delle operazioni di bonifica del Terminal A, sempre più vicino alla sua riapertura, è stato inaugurato un Terminal aggiuntivo da 500 mq, che consente di passare da 5 a 7 voli all’ora giornalieri.

“Siamo ormai ad una svolta – ha commenta il presidente della Regione Renato Schifani –. La situazione è certamente cambiata in meglio. Adesso resta soltanto il tema corretto e doveroso delle autorizzazioni, che io mi auguro, ovviamente nel rispetto delle procedure e nel merito, rilasciate al più presto. Per quanto riguarda gli enti collegati alla Regione, già mi sono fatto carico di incontrarli a breve per sollecitare. Lo si fa nell’interesse non solo dei siciliani ma anche dei turisti che partono dalla Sicilia o vi arrivano. La Regione farà la sua parte come ha sempre fatto”.

Il governatore ha risposto inoltre alle dichiarazioni del ministro Made in Italy Adolfo Urso riguardo gli 11 anni di ritardi per le opere strategiche all’aeroporto di Catania. “Io rispondo al ministro Salvini di queste cose. Al ministro competente per materia”.

Viene inoltre riconosciuta l’importanza che l’aeroporto di Comiso ha avuto in questi giorni di crisi. “Ha dato un’ottima prova di tenuta” ha concluso Schifani, annunciando che adesso lo scalo ospiterà sistema trasporto Cargo. Nel frattempo, proseguono i dirottamenti dei voli negli aeroporti di Comiso, Palermo e Trapani, e si continua a predisporre le navette gratuite per i trasferimenti dei passeggeri verso gli scali.