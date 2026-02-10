Il prossimo 20 febbraio Catania ospiterà la tappa siciliana del Roadshow nazionale sulla Blue Economy, organizzato da Blue Media in collaborazione con l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale. Un appuntamento che vedrà istituzioni e imprese discutere delle trasformazioni che stanno ridisegnando il futuro dei porti e dell’economia del mare. Un’occasione di dialogo e approfondimento su pianificazione, sostenibilità e investimenti nei porti della Sicilia Orientale, chiamati a svolgere un ruolo sempre più centrale nelle dinamiche economiche e geopolitiche del Mediterraneo

Appuntamento dalle ore 9:00 presso le Biblioteche Riunite “Civica e A. Ursino Recupero” di Catania per il Forum dal titolo “Blue Innovation – pianificazione, sostenibilità e investimenti nei porti della Sicilia Orientale”.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di confronto e attivazione degli stakeholder della Blue Economy che, dallo scorso anno e fino al 2027, attraversa i principali porti e città italiane, coinvolgendo operatori, istituzioni, imprese, professionisti e comunità locali attraverso eventi e iniziative sul territorio. Con la tappa di Catania, il Roadshow raggiunge l’ottavo appuntamento, dopo le sette tappe realizzate nel corso del 2025, confermando l’obiettivo di dare voce a un numero sempre più ampio di realtà locali e nazionali attive nell’economia del mare.

Un percorso che, partendo dalle comunità che si affacciano sul Mediterraneo, mira a favorire dialogo, networking e condivisione di visioni strategiche. Il Roadshow “Road to Best” culminerà a Genova dal 16 al 19 novembre 2026 con “BEST – The Blue Economy Summit & Trade Show”, il summit biennale che ambisce a diventare un nuovo punto di riferimento per la Blue Economy a livello internazionale.

Il programma del Forum Blueconomy di Catania prevede interviste di scenario che coinvolgeranno figure di spicco del settore marittimo e logistico-industriale, con l’obiettivo di offrire una lettura puntuale dei principali trend che interessano il Mediterraneo e la Sicilia quale piattaforma strategica tra Europa, Nord Africa e Medio Oriente.

La mattinata si aprirà con interventi istituzionali di primo piano, affidati all’On. Nello Musumeci, Ministro per la Protezione Civile e per le Politiche del Mare, ai Sindaci delle città portuali di Catania, Augusta, Siracusa e Pozzallo, a Luca Sammartino, Vicepresidente della Regione Siciliana, e al Comandante del Porto, Amm. Raffaele Macauda. L’intervento di apertura sarà curato dal Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, Francesco Di Sarcina, che illustrerà il ruolo strategico della portualità come leva di sviluppo economico, infrastrutturale e occupazionale, nonché come elemento chiave per la competitività del sistema Sicilia nel contesto nazionale e internazionale.

Nel corso della giornata si susseguiranno panel tematici di approfondimento dedicati ai principali ambiti della Blue Economy, animati dal contributo di esponenti della politica locale, dei vertici delle principali associazioni di categoria – tra cui Gaetano Vecchio, Presidente di Confindustria Sicilia – oltre a imprese e stakeholder del settore. Un confronto articolato che offrirà una visione integrata delle sfide e delle opportunità dell’economia del mare nel contesto mediterraneo.