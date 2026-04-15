Saline di Sicilia– È stato avviato a Trapani il nuovo percorso di confronto pubblico legato alla candidatura delle “Saline di Sicilia” al programma UNESCO Man and the Biosphere Programme, con l’obiettivo di definire una riperimetrazione più ampia del territorio così come richiesto dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE).

Entro il prossimo mese di giugno, infatti, il Comitato promotore dovrà presentare il dossier aggiornato, che includerà una nuova configurazione dell’area candidata, comprendendo anche il centro storico e il porto di Trapani. La revisione del perimetro è già stata definita sotto il profilo tecnico e rappresenta un passaggio fondamentale per l’avanzamento della candidatura, che punta a valorizzare uno dei sistemi ambientali e produttivi più significativi del Mediterraneo.

Coinvolgimento delle comunità locali e processo partecipativo

In linea con le direttive UNESCO, il Comitato promotore ha avviato una serie di incontri pubblici di animazione territoriale per garantire il massimo coinvolgimento delle comunità locali, delle istituzioni e degli operatori economici. Il primo appuntamento è fissato per venerdì 17 aprile alle ore 11;00 presso la Camera di Commercio di Trapani, incontro aperto anche alla stampa, durante il quale verranno illustrate le finalità della candidatura e i nuovi confini del perimetro.

Particolare attenzione sarà rivolta all’ascolto delle realtà finora non coinvolte, come gli operatori portuali e le attività marittime, che rientrano ora nella nuova proposta di ampliamento territoriale. L’obiettivo dichiarato è quello di costruire un percorso condiviso, capace di integrare esigenze diverse all’interno di una visione comune di sviluppo sostenibile.

Sviluppo sostenibile e valorizzazione del territorio

La candidatura delle Saline di Sicilia al programma MaB UNESCO non comporta, secondo il Comitato promotore, l’introduzione di nuovi vincoli ambientali, ma rappresenta piuttosto un’opportunità strategica per lo sviluppo turistico, economico e sociale del territorio. L’area interessata, riconosciuta come una delle più importanti zone umide costiere del Mediterraneo, viene considerata un patrimonio naturale e produttivo di grande valore, capace di coniugare attività umane e tutela ambientale.

Il progetto punta a rafforzare la compatibilità tra le attività tradizionali, come quelle legate alle saline, e le nuove dinamiche economiche del porto e del tessuto urbano, con l’obiettivo di ottenere il riconoscimento come Riserva della Biosfera e garantire maggiore visibilità internazionale all’intero comprensorio.

Prossimi passaggi e prospettive della candidatura

Nei prossimi mesi il Comitato promotore proseguirà con ulteriori incontri territoriali per completare il percorso di confronto e raccogliere osservazioni, proposte e contributi da parte degli attori istituzionali e imprenditoriali dell’area trapanese. Le successive date verranno comunicate progressivamente, in modo da garantire la più ampia partecipazione possibile. Il processo di candidatura si inserisce in una strategia più ampia di valorizzazione del territorio, che punta a rafforzare l’identità delle Saline di Sicilia come modello di equilibrio tra ambiente, economia e comunità locali, in coerenza con gli obiettivi del programma MaB UNESCO e con le indicazioni del MASE per una pianificazione condivisa e sostenibile.