La cultura della legalità entra tra i banchi di scuola grazie agli incontri promossi dall’Arma dei Carabinieri, che continua il proprio impegno sul territorio per sensibilizzare i più giovani sui temi della sicurezza e della responsabilità civica. Questa volta l’iniziativa ha coinvolto gli studenti delle classi quarte e quinte dell’Istituto Galileo Galilei Catania, protagonisti di un confronto diretto con i militari dell’Arma su questioni di grande attualità, dalla sicurezza stradale ai rischi legati all’uso dei social network.

Educazione alla legalità e dialogo con gli studenti

Prosegue l’impegno dell’Arma dei carabinieri nelle scuole italiane con iniziative dedicate alla diffusione della cultura della legalità e alla prevenzione dei comportamenti a rischio. Un’attività che punta a costruire un rapporto diretto con le nuove generazioni, attraverso incontri formativi in cui il confronto diventa strumento educativo fondamentale. In questo contesto si inserisce l’iniziativa che ha coinvolto gli studenti dell’istituto Istituto Galileo Galilei Catania, dove gli alunni delle classi quarte e quinte hanno avuto l’opportunità di dialogare con rappresentanti dell’Arma su temi di stretta attualità e forte impatto sociale.

Sicurezza stradale e comportamenti responsabili

Durante l’incontro, il capitano Matteo Colagrossi e il luogotenente Salvatore Lanzino hanno approfondito in particolare il tema della sicurezza stradale, rivolgendosi a studenti molti dei quali prossimi al conseguimento della patente di guida. L’attenzione si è concentrata sui comportamenti più pericolosi alla guida, come l’uso del telefono cellulare e l’assunzione di alcol, evidenziando come anche distrazioni apparentemente banali possano avere conseguenze gravi. I militari hanno spiegato in modo chiaro come l’alcol, anche in quantità superiori ai limiti consentiti, incida negativamente sui tempi di reazione, sulla percezione del rischio e sulla capacità di controllo del veicolo, aumentando in modo significativo la probabilità di incidenti.

Cyberbullismo, social network e violenza di genere

L’incontro ha poi affrontato anche altre tematiche di grande attualità legate al mondo giovanile, come il cyberbullismo, il ruolo degli haters sui social network e il fenomeno della violenza di genere. Si tratta di questioni sempre più centrali nella vita quotidiana degli adolescenti, che si muovono tra relazioni reali e digitali spesso senza piena consapevolezza delle conseguenze dei propri comportamenti. I carabinieri hanno sottolineato l’importanza del rispetto reciproco e dell’uso responsabile degli strumenti digitali, ricordando come anche in rete valgano le stesse regole di convivenza civile della vita reale e come ogni azione online possa avere effetti concreti sulla vita delle persone coinvolte.

Orientamento e prospettive professionali nell’Arma

La parte finale dell’incontro è stata dedicata alle opportunità di carriera all’interno dell’Arma dei carabinieri, suscitando particolare interesse tra gli studenti. Molti ragazzi hanno mostrato curiosità soprattutto verso i settori legati alla sicurezza informatica e al contrasto dei reati digitali, ambiti in forte crescita e sempre più rilevanti nel panorama della sicurezza pubblica. L’iniziativa è stata apprezzata anche dalla dirigenza scolastica, che ha evidenziato il valore educativo di questi momenti di confronto, utili non solo a rafforzare la consapevolezza civica, ma anche a orientare i giovani nelle loro future scelte formative e professionali, favorendo lo sviluppo di un forte senso di responsabilità verso la collettività.