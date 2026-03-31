Una mattinata all’insegna della cittadinanza attiva ha visto protagonisti gli studenti dell’I.C.S. Padre Pio da Pietralcina di Misterbianco, ospiti della compagnia carabinieri di Catania Fontanarossa. Accompagnati dai loro insegnanti, i ragazzi hanno avuto l’opportunità unica di varcare la soglia della caserma e di vivere da vicino l’esperienza di chi quotidianamente lavora per garantire sicurezza e legalità sul territorio. L’iniziativa rientra in un più ampio progetto promosso dall’Arma dei carabinieri, finalizzato a rafforzare il legame tra le istituzioni e le nuove generazioni, sensibilizzando i giovani al rispetto delle regole e all’importanza della convivenza civile.

Alla scoperta della caserma e del lavoro dei carabinieri

Durante la visita, gli studenti hanno potuto esplorare i locali della caserma e conoscere da vicino le funzioni del personale in servizio. I carabinieri hanno illustrato ai ragazzi i compiti quotidiani dell’Arma sul territorio, spiegando l’importanza del rispetto delle regole e della collaborazione tra cittadini e istituzioni per la sicurezza della comunità. Momento particolarmente emozionante si è svolto nel piazzale della caserma, dove i giovani hanno incontrato i militari del nucleo radiomobile, ammirando le “gazzelle”, le auto impiegate nei servizi di pronto intervento, e osservando equipaggiamenti e apparati tecnologici di ultima generazione.

Esperienze pratiche e simulazioni operative

L’aspetto più coinvolgente della visita ha riguardato la simulazione operativa di un intervento su un’auto rubata. Gli studenti hanno potuto osservare tutte le fasi del lavoro dei militari, dal rilevamento delle impronte digitali al repertamento delle tracce, utilizzando strumenti e tecniche professionali come polveri dattiloscopiche e nastri adesivi per catalogare i reperti. Questa esperienza pratica ha permesso ai giovani di comprendere quanto sia complesso e delicato il lavoro investigativo, e quanto sia fondamentale l’attenzione ai dettagli per garantire risultati efficaci nelle indagini, avvicinando così i ragazzi a una realtà professionale spesso lontana dalla loro quotidianità.

Un momento di confronto e consapevolezza civica

La visita si è conclusa con un confronto diretto tra studenti e carabinieri, momento in cui è emerso chiaramente l’obiettivo della giornata: mostrare la caserma non come un luogo austero e distante, ma come un punto di riferimento sicuro e accessibile per tutta la comunità, inclusi i più giovani. L’esperienza ha permesso agli studenti di percepire l’importanza del lavoro delle forze dell’ordine e di comprendere che la legalità è un valore condiviso, costruito giorno dopo giorno anche con piccoli gesti di responsabilità e attenzione civica.

Un messaggio per i giovani cittadini

Questa iniziativa ha rappresentato un’occasione unica per stimolare nei ragazzi interesse, curiosità e senso civico, rafforzando la loro fiducia nelle istituzioni e nelle regole che regolano la vita comunitaria, come l’iniziativa evidenziata Giovani e inclusione: Catania celebra i baby sindaci. Per gli studenti del Padre Pio da Pietralcina, la giornata alla compagnia di Fontanarossa è stata non solo un momento di apprendimento, ma anche di ispirazione: un invito a sentirsi protagonisti attivi della propria città, consapevoli che la legalità e il rispetto reciproco iniziano dalle piccole azioni quotidiane e dalla conoscenza diretta dei servizi che proteggono la comunità.