Catania. I giovani protagonisti della democrazia del futuro, una giornata all’insegna della partecipazione, dell’inclusione e della cittadinanza attiva ha animato la città di Catania in occasione della Giornata Regionale dei Consigli comunali dei Ragazzi.

Un appuntamento istituito nel 2024 con l’obiettivo di rafforzare il ruolo delle nuove generazioni nella vita pubblica e promuovere una cultura democratica fondata sul dialogo e sul confronto. Tra istituzioni, scuole e giovani amministratori in erba, l’evento ha rappresentato un momento significativo di crescita collettiva, in cui i ragazzi hanno avuto l’opportunità di esprimere idee, valori e visioni per il futuro delle loro comunità.

Il Cpia Catania 2 e la voce dell’inclusione

Tra i protagonisti della giornata si è distinto il Cpia Catania 2 ( Centro provinciale per l’istruzione degli Adulti), rappresentato dallo studente di origini nigeriane Precious Lopez, scelto come Ambasciatore dell’inclusione. La sua presenza ha assunto un valore simbolico e concreto allo stesso tempo, incarnando il significato più profondo dell’integrazione e del dialogo interculturale.

Accompagnato dalle docenti Lidia Bosco e Alessandra Di Pino, impegnate rispettivamente nell’educazione civica e alla legalità, Lopez ha portato all’interno delle istituzioni una testimonianza autentica, capace di raccontare come la scuola possa diventare uno spazio di incontro, crescita e condivisione tra culture diverse. Un messaggio forte, che ha trovato ascolto e attenzione in un contesto istituzionale aperto al confronto.

Un evento partecipato tra scuole e istituzioni

La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi baby sindaci provenienti da tutta la Sicilia, insieme a docenti, dirigenti scolastici e rappresentanti delle istituzioni. Tra questi, la dirigente del Cpia Catania 2, Rita Vitaliti, e diverse figure istituzionali di rilievo che hanno voluto sottolineare l’importanza dell’iniziativa.

La presenza del Prefetto di Catania, Pietro Signoriello, dell’assessore comunale all’Istruzione Andrea Guzzardi e delle garanti per l’infanzia e l’adolescenza, sia a livello regionale che comunale, ha confermato il valore educativo e sociale dell’evento. Un segnale chiaro di come il coinvolgimento dei giovani nei processi democratici sia considerato una priorità per la crescita del territorio.

Dal Palazzo della Cultura al cuore della città

La giornata si è sviluppata attraverso momenti diversi, pensati per coinvolgere attivamente i partecipanti. Dopo gli interventi istituzionali e le testimonianze dei baby sindaci e dell’ambasciatore dell’inclusione presso il Palazzo della Cultura, il programma è proseguito con un corteo che ha attraversato le vie del centro cittadino. Un gesto simbolico ma significativo, che ha portato i giovani protagonisti fuori dagli spazi istituzionali, rendendoli visibili alla comunità e rafforzando il legame tra cittadini e istituzioni. Il percorso si è concluso al Palazzo degli Elefanti, sede del Comune, dove si è svolto uno dei momenti più solenni della giornata.

Il giuramento e l’impegno per la comunità

All’interno del Palazzo degli Elefanti, i partecipanti hanno rinnovato il loro impegno attraverso un giuramento simbolico per la crescita sociale e civile delle loro comunità. Un gesto che, pur nella sua semplicità, racchiude il senso più autentico dell’iniziativa: educare i giovani alla responsabilità, al rispetto delle regole e alla partecipazione attiva.

La consegna delle medaglie ricordo ha suggellato un’esperienza intensa, destinata a lasciare un segno nel percorso personale e civico dei ragazzi coinvolti. Più che una celebrazione, la Giornata dei Consigli comunali dei Ragazzi si conferma così un investimento concreto sul futuro, in cui i giovani non sono spettatori, ma veri protagonisti del cambiamento, Catania ancora una volta diventa protagonista di crescita e miglioramento del tessuto sociale come dimostra l’articolo Catania capitale dei giovani: arrivano gli Stati Generali delle Politiche Giovanili 2025.