Catania si prepara ad accogliere gli Stati Generali delle Politiche Giovanili, un evento di respiro nazionale che, per due giorni – sabato 12 e domenica 13 luglio 2025 – trasformerà la città etnea in un laboratorio di idee, proposte e dialogo tra le nuove generazioni e le istituzioni.

L’iniziativa, promossa dal Consiglio Nazionale dei Giovani, dal Ministero per lo Sport e i Giovani e dall’Agenzia Italiana per la Gioventù, si inserisce nel contesto di Catania Città Italiana dei Giovani 2025, titolo che già simboleggia l’impegno della città verso politiche inclusive, partecipative e innovative per le nuove generazioni.

Cosa sono gli Stati Generali delle Politiche Giovanili?

Gli Stati Generali delle Politiche Giovanili rappresentano un’importante piattaforma di confronto nazionale tra giovani, istituzioni, enti del terzo settore, imprenditori, ricercatori e rappresentanti del mondo della cultura e dello sport.

Obiettivo dell’iniziativa è valorizzare il protagonismo giovanile e rendere i giovani parte attiva nei processi decisionali, soprattutto su temi chiave per il futuro del Paese: lavoro, ambiente, innovazione, salute, cultura e partecipazione civica.

Secondo Maria Cristina Pisani, presidente del Consiglio Nazionale dei Giovani, si tratta di un’occasione per «rafforzare il ruolo attivo dei giovani, offrendo spazi reali di ascolto, confronto e co-progettazione». Il tutto con un obiettivo preciso: costruire politiche pubbliche che parlino anche il linguaggio delle nuove generazioni.

Il programma e i temi al centro dell’evento

L’apertura ufficiale è in programma sabato 12 luglio alle ore 11:00 presso il Palazzo della Cultura di Catania, in via Vittorio Emanuele II. Ad aprire i lavori sarà il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, affiancato dalla presidente Pisani e dal sindaco Enrico Trantino.

Il programma della due giorni prevede:

dibattiti e workshop tematici con focus su salute, sport e benessere psicofisico;

con focus su salute, sport e benessere psicofisico; incontri sulla creator economy e le nuove professioni digitali;

e le nuove professioni digitali; approfondimenti sulla rigenerazione urbana e valorizzazione culturale ;

; tavole rotonde sull’ imprenditorialità giovanile e progetti nati dal basso;

e progetti nati dal basso; momenti di confronto tra giovani e istituzioni tramite il Dialogo dell’Unione Europea con i Giovani ;

; esperienze locali e site visite per esplorare le buone pratiche già attive a Catania.

Dove i giovani sono i protagonisti del cambiamento

Gli Stati Generali delle Politiche Giovanili, in programma il 12 e 13 luglio a Catania, si configurano come uno spazio dinamico di confronto, ispirazione e co-progettazione. Ecco nel dettaglio i temi principali che saranno affrontati nel corso della due giorni;

Partecipazione e protagonismo giovanile

Al centro dell’evento c’è la volontà di rendere i giovani attori attivi nei processi decisionali, con uno sguardo concreto sulle politiche pubbliche. Workshop e tavole rotonde permetteranno a studenti, attivisti e rappresentanti giovanili di dialogare con istituzioni e policy maker per progettare insieme il futuro. L’obiettivo è semplice ma ambizioso: non parlare dei giovani, ma con i giovani.

Rigenerazione urbana e cultura

Un altro tema fondamentale riguarda la valorizzazione del patrimonio culturale e la rigenerazione delle periferie e degli spazi urbani. Verranno presentati progetti locali e nazionali in cui i giovani hanno avuto un ruolo decisivo nel trasformare quartieri e comunità attraverso l’arte, la musica, il design e iniziative sociali. Si discuterà di come la cultura possa diventare leva di inclusione e sviluppo sostenibile.

Sport e salute

La relazione tra sport, benessere psico-fisico e crescita sociale è al centro di diversi panel. Incontri con atleti, tecnici e testimonial del territorio offriranno un’occasione per riflettere su come l’attività sportiva non sia solo competizione, ma anche un potente strumento di aggregazione, prevenzione e contrasto alle dipendenze e al disagio giovanile.

Creator economy e nuove professioni digitali

Uno dei temi più attuali riguarda l’evoluzione del mondo del lavoro: i creator digitali, gli influencer, i freelance tech stanno riscrivendo le regole dell’economia. L’evento ospiterà professionisti del settore che racconteranno come trasformare la passione in carriera, con un focus su competenze richieste, rischi, opportunità e diritti digitali.

Innovazione e imprenditorialità giovanile

Spazio anche alle start-up nate dal basso e ai giovani imprenditori che hanno trasformato idee in impresa. Si parlerà di accesso ai fondi, incubatori, percorsi di mentorship e sostegno all’autoimpiego, in un’ottica di valorizzazione del talento e dell’intraprendenza giovanile.

Dialogo dell’Unione Europea con i Giovani

Infine, si terrà un momento dedicato al Dialogo strutturato dell’UE con i giovani, un processo ufficiale che consente ai ragazzi di tutta Europa di contribuire alla definizione delle politiche comunitarie, portando idee, bisogni e visioni all’attenzione delle istituzioni europee.