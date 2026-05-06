Un teatro che diventa aula, una giornata in cui istituzioni e scuola si incontrano sullo stesso palco per parlare di regole, responsabilità e vita quotidiana. Ad Adrano, il progetto “Percorsi di legalità… in scena con la Polizia di Stato” trasforma il Teatro “Bellini” in uno spazio di confronto diretto tra studenti e forze dell’ordine, puntando su linguaggi semplici ma coinvolgenti per avvicinare i giovani ai temi della cittadinanza attiva e della sicurezza.

Un progetto nazionale che porta la legalità tra i banchi e sul palco

Promuovere la cultura della legalità e della cittadinanza attiva rendendo protagonisti i più giovani è l’obiettivo del progetto nazionale “Percorsi di legalità… in scena con la Polizia di Stato”, promosso dall’Ufficio Comunicazione Istituzionale della Polizia di Stato e realizzato dalla Questura di Catania, in collaborazione con la Polizia Stradale e la Polizia Ferroviaria, il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica – Polizia Postale, i Gruppi Sportivi Fiamme Oro e il X Reparto Mobile. L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso educativo che mira a trasformare la legalità in esperienza concreta, non solo teoria scolastica, coinvolgendo direttamente studenti e operatori delle forze dell’ordine in un dialogo diretto e interattivo.

Il teatro come spazio educativo: studenti protagonisti dell’incontro

L’evento si svolgerà giovedì 7 maggio, a partire dalle ore 9:00, presso il Teatro “Bellini” di Adrano, con la partecipazione degli studenti di tutte le scuole della città e con la collaborazione istituzionale dell’Amministrazione comunale. A prendere parte all’iniziativa, condotta dalla giornalista Dott.ssa Sarah Donzuso, anche il Questore di Catania, Dott. Giuseppe Bellassai, e il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Catania, Dott. Emilio Grasso. L’impostazione dell’evento punta a superare la classica lezione frontale, trasformando il teatro in uno spazio dinamico dove contenuti istituzionali, testimonianze e momenti creativi si intrecciano per stimolare consapevolezza e senso civico.

“Spazio di legalità” e interazione diretta con i giovani

In una prima fase, i poliziotti della squadra volanti e motovolanti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano e della squadra a cavallo dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico accoglieranno gli studenti all’esterno del teatro dove verrà allestito uno “spazio di legalità”, pensato per far conoscere ai ragazzi dotazioni, mezzi e strumenti impiegati nei servizi di controllo del territorio. L’obiettivo è avvicinare concretamente i giovani al lavoro quotidiano delle forze dell’ordine, abbattendo distanze percepite e favorendo una comprensione diretta delle attività di sicurezza pubblica.

Interventi, performance e partecipazione attiva delle scuole

Sul palco saranno protagonisti gli alunni delle scuole medie e superiori “Canonico Vincenzo Bascetta”, “Pietro Branchina”, “Guzzardi”, “Mazzini”, “Benedetto Radice”, “Santa Lucia” e “Giovanni Verga”, che prenderanno parte a interventi, quiz interattivi ed esibizioni artistiche e creative ideate dalle scolaresche. Il format dell’evento punta a rendere gli studenti non semplici spettatori, ma protagonisti attivi di un percorso formativo che unisce linguaggi diversi, dalla parola alla performance, per rafforzare il messaggio educativo attraverso la partecipazione diretta e il coinvolgimento emotivo.