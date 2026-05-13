Negli ultimi anni il tema della regolarità degli autovelox e della validità delle sanzioni stradali è diventato sempre più centrale nel dibattito pubblico e giuridico. Tra sentenze, ricorsi e verifiche tecniche, cresce l’attenzione verso il rispetto delle norme che regolano l’utilizzo dei dispositivi di controllo della velocità, con importanti conseguenze per amministrazioni e automobilisti.

Autovelox senza omologazione: la decisione del Giudice

Il Giudice di Pace ha stabilito che l’autovelox utilizzato dal Comune di Biancavilla lungo la Strada Statale 284, all’altezza dello spartitraffico centrale, è irregolare in quanto privo di omologazione. La decisione si inserisce nel crescente contenzioso legato alla validità dei dispositivi di rilevazione della velocità, sempre più spesso oggetto di ricorsi da parte degli automobilisti sanzionati. Secondo quanto evidenziato nella sentenza, l’apparecchiatura non sarebbe conforme ai requisiti normativi previsti per garantire la legittimità delle rilevazioni.

L’assenza di omologazione del dispositivo apre ora la strada a possibili contestazioni sulle sanzioni elevate nel tratto interessato della SS 284. Gli automobilisti multati potrebbero infatti presentare ricorso per chiedere l’annullamento delle contravvenzioni, facendo leva sulla decisione del Giudice di Pace. Resta da capire se l’amministrazione comunale deciderà di adeguarsi alle indicazioni del giudizio o se intraprenderà ulteriori azioni legali per difendere la validità del sistema di controllo della velocità.

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