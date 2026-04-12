Quella che doveva essere l’esperienza più bella dell’ultimo anno di scuola si è trasformata in un incubo. Uno studente di soli 17 anni, iscritto all’Istituto Tecnico Superiore “Pietro Branchina” di Adrano, è deceduto improvvisamente mentre si trovava in gita d’istruzione a Firenze insieme ai compagni delle quinte classi.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane si trovava nel centro del capoluogo toscano quando ha accusato un malore improvviso. Il ragazzo si è accasciato a terra sotto gli occhi increduli dei compagni e dei professori.

Comunità scolastica sotto shock

l dramma ha gettato nel totale sconforto l’intera scolaresca. Gli insegnanti e gli amici, che stavano condividendo con lui i momenti di svago prima dell’esame di maturità, sono stati assistiti sul posto, devastati dal dolore per aver assistito alla perdita del loro compagno.

“È una tragedia che colpisce al cuore la nostra comunità scolastica e l’intera città di Adrano,” si legge nei primi messaggi di cordoglio che circolano sui social.

La notizia è stata confermata dal sindaco di Adrano, Fabio Mancuso: “Si rimane senza parole e basiti davanti a queste terribili notizie – ha postato su Facebook – un giovane pieno di vita ci lascia nel momento migliore della sua giovinezza, un abbraccio fraterno a tutta la famiglia”

Il rientro e il lutto

Le autorità locali e i vertici dell’Istituto “Branchina” sono in contatto con le autorità di Firenze per coordinare le procedure necessarie. Ad Adrano regna un clima di silenzio e profonda tristezza, in attesa che la salma del giovane faccia rientro in Sicilia per l’ultimo saluto.