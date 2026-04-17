Tra pochi laureati, disuguaglianze sociali e fuga dei giovani, l’Isola resta indietro rispetto all’Europa: Il livello di istruzione rappresenta uno degli indicatori più importanti per misurare lo sviluppo di un territorio.

Cosa ci dicono i dati ISTAT

In questo ambito, la Sicilia mostra criticità evidenti che riflettono un problema strutturale, non recente ma persistente nel tempo: Secondo i dati più aggiornati diffusi da ISTAT nel suo Rapporto annuale 2025 (pubblicato e analizzato nel 2026), solo il 31,6% dei giovani italiani tra i 25 e i 34 anni è in possesso di una laurea, contro una media europea del 44,1%.

Questo dato già colloca l’Italia tra gli ultimi Paesi dell’Unione Europea, ma la situazione peggiora ulteriormente se si guarda al Mezzogiorno e, in particolare, alla Sicilia. Nell’Isola, infatti, la percentuale di laureati è significativamente più bassa rispetto alla media nazionale, evidenziando un forte divario territoriale che si traduce in minori opportunità economiche e sociali.

Sicilia e istruzione: un divario interno al Paese

La Sicilia si inserisce in un contesto di forte disuguaglianza tra Nord e Sud, sempre secondo ISTAT, le regioni meridionali registrano livelli di istruzione inferiori sia per quanto riguarda i diplomi sia per i titoli universitari.

In particolare:

la quota di giovani laureati nel Sud è sensibilmente inferiore alla media nazionale la percentuale di popolazione con solo la licenza media è più alta l’abbandono scolastico resta più diffuso rispetto al Centro-Nord

Questi elementi contribuiscono a creare una “frattura educativa” che si riflette poi nel mercato del lavoro e nella qualità della vita. La Sicilia, in questo quadro, rappresenta uno dei casi più emblematici.

Le cause: tra economia, contesto sociale e sistema educativo

Le ragioni di questo ritardo sono molteplici e interconnesse. Una delle principali è di natura economica, le famiglie con minori risorse tendono ad avere più difficoltà a sostenere percorsi di studio lunghi, soprattutto universitari.

Secondo le analisi ISTAT, il livello di istruzione dei genitori incide fortemente su quello dei figli: chi cresce in contesti meno istruiti ha molte meno probabilità di conseguire una laurea. Questo meccanismo contribuisce a perpetuare le disuguaglianze sociali nel tempo.

A ciò si aggiungono altri fattori:

carenza di servizi educativi e infrastrutture adeguate minore offerta universitaria locale in alcuni ambiti necessità di entrare presto nel mondo del lavoro

In Sicilia, questi elementi si combinano creando un contesto in cui l’istruzione superiore non è sempre percepita come accessibile o utile.

La fuga dei giovani e il problema della mobilità

Un altro aspetto rilevante riguarda la mobilità studentesca: molti giovani siciliani scelgono di trasferirsi al Nord Italia o all’estero per studiare, attratti da università con maggiore offerta formativa e migliori prospettive occupazionali.

Questo fenomeno, se da un lato dimostra la volontà di investire nella propria formazione, dall’altro comporta una perdita significativa di capitale umano per la regione. Una parte consistente di questi studenti, infatti, non fa ritorno in Sicilia dopo la laurea.

Il risultato è quindi un circolo vizioso:

meno laureati sul territorio minore sviluppo economico minori opportunità per le nuove generazioni

Conseguenze sul lavoro e sull’economia

Il basso livello di istruzione ha effetti diretti sul mercato del lavoro: I dati ISTAT mostrano chiaramente che il tasso di occupazione cresce con l’aumentare del titolo di studio.

In particolare:

i laureati hanno tassi di occupazione significativamente più alti

chi possiede solo un titolo di studio basso ha maggiori probabilità di essere disoccupato o precario

In Sicilia, dove il numero di laureati è inferiore, questo si traduce in una maggiore disoccupazione giovanile, dei lavori meno qualificati e meno retribuiti e una minore attrattività per le imprese.

Un confronto europeo che evidenzia il problema

Se si amplia lo sguardo al contesto europeo, il ritardo appare ancora più evidente: L’Unione Europea ha fissato obiettivi precisi per aumentare il numero di laureati tra i giovani, riconoscendo il ruolo centrale dell’istruzione nello sviluppo economico.

L’Italia, e in particolare il Sud, fatica a raggiungere questi target. Il dato del 31,6% di laureati è ben lontano dalla media UE, e la Sicilia si colloca ancora più indietro, ma questo gap non è solo numerico, ma incide sulla competitività del Paese nel suo complesso.

Quali sono le possibili soluzioni?

Affrontare questo problema richiede interventi strutturali e a lungo termine, tra le possibili strategie:

maggiori investimenti in istruzione e università

in istruzione e università borse di studio e sostegno economico per studenti meritevoli

e sostegno economico per studenti meritevoli potenziamento dell’offerta formativa in Sicilia

collegamento più stretto tra università e mondo del lavoro

Inoltre, è fondamentale intervenire già nei primi livelli di istruzione per ridurre le disuguaglianze di partenza.

Una sfida decisiva per il futuro

Il basso livello di istruzione in Sicilia non è solo un problema educativo, ma una questione che riguarda il futuro economico e sociale dell’intera regione. I dati forniti da ISTAT mostrano chiaramente la dimensione del divario, ma evidenziano anche la necessità di un cambiamento.

Investire nell’istruzione significa creare opportunità, ridurre le disuguaglianze e costruire una società più equa. Senza un’inversione di tendenza, il rischio è quello di perpetuare un modello di sviluppo fragile, incapace di trattenere i giovani e di valorizzarne le competenze.