Assunzioni Poste Italiane: per il 2026, l’azienda ha confermato un piano di reclutamento massiccio che prevede l’inserimento di migliaia di nuove risorse tra portalettere, impiegati di sportello e consulenti.

Ecco tutto quello da sapere sulle posizioni aperte, i requisiti e come inviare la candidatura.

Assunzioni Poste Italiane: posizioni aperte e profili ricercati

Il piano di assunzioni Poste Italiane per il 2026 mira a un importante ricambio generazionale. Attualmente, l’azienda sta selezionando diversi profili per coprire le necessità operative in tutta Italia:

Assunzioni Poste Italiane per Portalettere: i requisiti

La ricerca di postini è costante e non richiede un concorso pubblico, trattandosi di una selezione di tipo privatistico. Per partecipare alle prossime assunzioni Poste Italiane come portalettere, è necessario possedere:

Diploma di scuola superiore (voto minimo 70/100) oppure Laurea (anche triennale, voto minimo 102/110).

Patente di guida in corso di validità per la conduzione del motomezzo aziendale (solitamente 125cc).

Certificato di idoneità fisica al lavoro.

Tipologia di contratto e stipendio

Le assunzioni per postini avvengono generalmente con Contratto a Tempo Determinato (CTD) della durata di 3, 4 o 6 mesi. Lo stipendio netto mensile si aggira tra i 1.200 e i 1.300 Euro, con possibilità di integrazione tramite ore straordinarie.

Dove lavoreranno i nuovi assunti?

Le assunzioni Poste Italiane coprono l’intero territorio nazionale. Particolare attenzione è rivolta alle aree con maggiore densità di traffico postale. In Sicilia, sono aperte posizioni in tutte le province, da Palermo a Catania, fino a Ragusa e Trapani.

Importante: In fase di candidatura è possibile indicare una sola area territoriale di preferenza.

Assunzioni Poste Italiane: come candidarsi

Il processo di selezione è interamente digitalizzato. Per proporre la propria candidatura, occorre collegarsi al sito ufficiale nella sezione “Poste Italiane Lavora con noi“.

Invio CV: Registra il tuo profilo e carica il curriculum aggiornato entro la scadenza del 21 Aprile 2026. Test Online: Se il tuo profilo è idoneo, riceverai un’email con un link per un test attitudinale. Prova Pratica: Superato il test, verrai convocato per la prova di guida del motorino aziendale e un colloquio conoscitivo.

Per restare aggiornati su altre opportunità lavorative, si consiglia consultare la sezione Lavoro, stage ed opportunità su LiveUniCT.