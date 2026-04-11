Il Ministero della Giustizia ha ufficialmente indetto un nuovo concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di 21 orchestrali da inserire stabilmente nella prestigiosa Banda musicale del Corpo di Polizia Penitenziaria.
Si tratta di un’opportunità di rilievo per musicisti professionisti che desiderano coniugare la propria eccellenza artistica con il servizio nelle istituzioni. Le candidature sono aperte a partire dal 9 aprile 2026.
I Posti a concorso: suddivisione e strumenti
Il bando prevede la copertura di 21 posizioni, suddivise accuratamente in base alla “Parte” e alla tipologia di strumento. Di seguito il dettaglio delle figure ricercate:
Prima parte “A” (3 posti)
-
1° Clarinetto Piccolo in Mib (con obbligo di Clarinetto Piccolo in Lab)
-
1° Corno
-
1° Tromba in Sib
Prima parte “B” (5 posti)
-
1° Clarinetto Soprano in Sib n. 2 (con obbligo del solista)
-
1° Clarinetto Soprano in Sib n. 5 (con obbligo del Piccolo in Mib)
-
1° Clarinetto Basso in Sib
-
1° Sassofono Contralto in Mib n. 1
-
1° Sassofono Tenore in Sib
Seconda parte “A” (5 posti)
-
1° Ottavino (con obbligo del Flauto)
-
1° Clarinetto in Sib n. 2
-
1° Clarinetto in Sib n. 2 bis
-
1° Timpani (con obbligo di Cassa, Tamburo e altre percussioni)
-
1° Tamburo (con obbligo di Timpani e altre percussioni)
Seconda parte “B” (7 posti)
-
2° Flauto (con obbligo dell’Ottavino)
-
2° Oboe (con obbligo del Corno Inglese)
-
1° Clarinetto in Sib n. 7
-
2° Clarinetto in Sib n. 3
-
2° Trombone Tenore
-
2° Flicorno Basso in Sib (con obbligo del Flicorno Tenore)
-
1° Piatti (con obbligo della Cassa e altre percussioni)
Terza parte “B” (1 posto)
-
3° Oboe (con obbligo del Corno Inglese)
Modalità di selezione
Il concorso si basa su una valutazione per titoli ed esami. Questo significa che, oltre al possesso dei requisiti generici per l’accesso ai concorsi pubblici (cittadinanza italiana, godimento dei diritti civili, idoneità fisica), i candidati saranno valutati su:
-
Prove d’esame: generalmente articolate in prove di esecuzione (solistica e in orchestra) e prove teoriche, volte ad accertare l’alto livello tecnico e interpretativo dei musicisti.
-
Valutazione dei titoli: saranno presi in considerazione i titoli di studio (diplomi di Conservatorio di vecchio ordinamento o lauree di II livello in discipline musicali), nonché l’attività artistica e professionale pregressa.
Dettagli amministrativi
-
Ente di Riferimento: Ministero della Giustizia – Divisione III – Concorsi previdenza e sanità Polizia penitenziaria.
-
Ambito Geografico: Nazionale.
-
Data Apertura Candidature: 9 aprile 2026, ore 11:30.
Nota per i candidati: Per consultare il bando integrale, verificare i limiti di età e i requisiti specifici di partecipazione, è necessario accedere al portale ufficiale dei concorsi del Ministero della Giustizia o tramite il portale unico del reclutamento inPA.