Truffa Amazon Prime: una nuova e sofisticata tecnica di phishing sta colpendo l’Italia: si tratta della truffa dell’assegno che all’apparenza sembra appartenente al colosso americano dell’e-commerce Molte famiglie stanno ricevendo nelle proprie cassette della posta buste provenienti dall’estero contenenti un vero e proprio assegno bancario e una lettera ingannevole.

Come funziona la truffa Amazon Prime dell’assegno da 51 dollari

Il meccanismo è studiato nei minimi dettagli per apparire credibile. La vittima riceve una busta contenente:

Un assegno di 51 dollari emesso dalla Huntington National Bank (Ohio).

Una lettera in inglese con riferimenti a Donald Trump, ad agenzie governative USA e a un presunto accordo con Amazon per rimborsi legati all’abbonamento Prime.

L’inganno sfrutta una notizia vera: negli Stati Uniti esiste realmente una controversia tra Amazon e la Federal Trade Commission (FTC) per pratiche scorrette, che ha portato a risarcimenti per i clienti americani. I truffatori usano questi dati reali per trarre in inganno gli utenti europei e italiani.

Truffa Amazon Prime: dal deposito dell’assegno al phishing

I criminali puntano a due obiettivi principali:

Il caso di Formigine e l’allarme Adiconsum

Il caso è esploso dopo la segnalazione di una donna a Formigine (Modena), che non è caduta nel tranello e ha avvisato l’associazione dei consumatori Adiconsum. La coordinatrice Adele Chiara Cangini ha definito la lettera un “capolavoro falsario”, invitando tutti alla massima prudenza.

Truffa Amazon Prime: come difendersi

Se trovi una busta simile nella tua cassetta postale, segui queste regole: