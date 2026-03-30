Truffa Amazon Prime: una nuova e sofisticata tecnica di phishing sta colpendo l’Italia: si tratta della truffa dell’assegno che all’apparenza sembra appartenente al colosso americano dell’e-commerce Molte famiglie stanno ricevendo nelle proprie cassette della posta buste provenienti dall’estero contenenti un vero e proprio assegno bancario e una lettera ingannevole.
Come funziona la truffa Amazon Prime dell’assegno da 51 dollari
Il meccanismo è studiato nei minimi dettagli per apparire credibile. La vittima riceve una busta contenente:
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Un assegno di 51 dollari emesso dalla Huntington National Bank (Ohio).
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Una lettera in inglese con riferimenti a Donald Trump, ad agenzie governative USA e a un presunto accordo con Amazon per rimborsi legati all’abbonamento Prime.
L’inganno sfrutta una notizia vera: negli Stati Uniti esiste realmente una controversia tra Amazon e la Federal Trade Commission (FTC) per pratiche scorrette, che ha portato a risarcimenti per i clienti americani. I truffatori usano questi dati reali per trarre in inganno gli utenti europei e italiani.
Truffa Amazon Prime: dal deposito dell’assegno al phishing
I criminali puntano a due obiettivi principali:
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La truffa del rimborso: Spingono la vittima a depositare l’assegno. La banca potrebbe accreditare la somma provvisoriamente, ma l’assegno risulterà poi scoperto. A quel punto, i truffatori contattano la vittima parlando di un “errore” e chiedendo la restituzione dei soldi tramite bonifico o PayPal.
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Furto di dati (Phishing): Nella lettera è spesso indicato un sito web fake dove inserire i propri dati bancari o le credenziali PayPal per “velocizzare” il rimborso, permettendo ai malviventi di svuotare il conto.
Il caso di Formigine e l’allarme Adiconsum
Il caso è esploso dopo la segnalazione di una donna a Formigine (Modena), che non è caduta nel tranello e ha avvisato l’associazione dei consumatori Adiconsum. La coordinatrice Adele Chiara Cangini ha definito la lettera un “capolavoro falsario”, invitando tutti alla massima prudenza.
Truffa Amazon Prime: come difendersi
Se trovi una busta simile nella tua cassetta postale, segui queste regole:
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Non depositare l’assegno: anche se sembra autentico, è privo di copertura e serve solo a innescare il meccanismo di frode.
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Non cliccare sui link: evita di visitare i siti web indicati nella lettera e non inserire mai i tuoi dati su portali non ufficiali.
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Denuncia subito: porta il materiale ricevuto alla Polizia Postale o segnalalo alle associazioni dei consumatori.
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Verifica le fonti: ricorda che i risarcimenti della class action americana non riguardano i clienti residenti in Italia.