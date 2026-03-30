Catania– Dopo anni di inattività, lo storico stabilimento Dacca di Aci Catena sta per tornare al centro della produzione industriale Siciliana. L’azienda Electric Power ha acquisito l’ex sito industriale e lanciato un ambizioso piano di rilancio da 10 milioni di euro, con l’obiettivo di creare un polo produttivo innovativo, efficiente e capace di generare nuove opportunità di lavoro. La rinascita del sito non rappresenta solo un ritorno alla vita industriale, ma un segnale concreto di crescita economica e occupazionale per l’intero territorio etneo.

Un investimento strategico per l’industria siciliana

L’acquisizione dello stabilimento Dacca da parte di Electric Power non è solo un’operazione immobiliare, ma un progetto industriale strutturato con una visione chiara: concentrare l’intero ciclo produttivo in un unico polo integrato. Oggi, le attività dell’azienda sono frammentate su diversi stabilimenti, con inefficienze e costi maggiori.

La nuova sede, estesa su decine di migliaia di metri quadrati, permetterà di ottimizzare processi, innovare la produzione e aumentare la competitività sui mercati nazionali e internazionali. I lavori sono programmati per partire entro poche settimane e il completamento è previsto entro il 2027, segnando un ritorno concreto alla produttività per l’area industriale di Aci Catena.

Nuove opportunità di lavoro e crescita economica

Uno degli aspetti più significativi del progetto riguarda l’occupazione. Electric Power prevede la creazione di circa 30-35 nuovi posti di lavoro iniziali, con un organico complessivo che potrebbe crescere fino a 80 dipendenti. L’investimento contribuirà a rafforzare l’economia locale, stimolando anche l’indotto legato a fornitori, logistica e servizi.

Parallelamente, l’azienda punta a incrementare il fatturato fino a circa 20 milioni di euro entro il 2027, grazie alle economie di scala e all’aumento della capacità produttiva del nuovo stabilimento, dimostrando che la rinascita industriale può essere sostenibile e redditizia.

Dalla crisi alla rinascita: la storia dello stabilimento Dacca

Fondato negli anni ’70, lo stabilimento Dacca è stato per decenni un punto di riferimento per l’industria locale, in particolare nel settore della plastica monouso. La chiusura, avvenuta circa otto anni fa, fu dovuta a una combinazione di crisi di mercato e cambiamenti normativi europei che limitarono l’uso dei materiali tradizionali.

Il tentativo di riconversione verso materiali più sostenibili non bastò a salvarne l’attività. Oggi, grazie a Electric Power, il sito torna protagonista, rappresentando un simbolo di resilienza e rinascita industriale per Aci Catena e per la Sicilia, con l’obiettivo di coniugare tradizione e innovazione.

Innovazione e sviluppo tecnologico

Electric Power, fondata nel 1997, è specializzata nella progettazione e produzione di sistemi elettrici, cabine prefabbricate e soluzioni per la distribuzione dell’energia. L’azienda serve clienti nazionali e internazionali, inclusi grandi operatori del settore energetico.

Il nuovo polo industriale di Aci Catena consentirà di concentrare produzione, ricerca e sviluppo in un’unica sede, aumentando l’innovazione e l’efficienza. La visione dell’azienda punta a rafforzare la competitività sui mercati globali, promuovendo al contempo un approccio sostenibile e moderno all’industria elettromeccanica.

Un futuro di speranza per il territorio e i giovani

La rinascita dello stabilimento Dacca rappresenta un messaggio positivo per il territorio e per i giovani universitari Siciliani in cerca di opportunità professionali. L’investimento di Electric Power non significa solo posti di lavoro, ma anche la possibilità di formazione, crescita e inserimento in un settore tecnologico e dinamico.

Il progetto dimostra come resilienza, innovazione e visione strategica possano trasformare una crisi industriale in una nuova occasione di sviluppo. Per studenti e giovani laureati, questo polo può diventare un simbolo concreto di speranza: con impegno e competenze, il futuro industriale della Sicilia può essere solido, innovativo e sostenibile.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti vai su Lavoro, stage ed opportunità – LiveUnict, non perderti le notizie su Catania e dintorni