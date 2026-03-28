Primark, il colosso irlandese del fashion retail, torna a investire sul territorio siciliano cercando nuove energie per il proprio team di Catania. L’azienda ha aperto le selezioni per uno Stage HR – People & Culture Administrator, un’occasione ideale per studenti o neolaureati che desiderano muovere i primi passi nel mondo della gestione delle Risorse Umane all’interno di una realtà internazionale dinamica.
Il ruolo: cosa fa lo stagista HR in Primark?
Il percorso di stage, della durata di 6 mesi, si svolgerà in affiancamento allo Store People & Culture Business Partner. La risorsa avrà modo di osservare e supportare i processi HR di un punto vendita che conta oltre 200 dipendenti, toccando con mano diverse aree:
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Amministrazione del personale: gestione presenze, turni, malattie e cedolini.
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Selezione (Recruiting): pubblicazione annunci, screening dei CV e colloqui per gli addetti alle vendite.
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Formazione: supporto nell’accoglienza dei nuovi assunti (induction) e piani di sviluppo.
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Organizzazione: pianificazione degli orari di lavoro e dei piani ferie.
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Sicurezza sul lavoro: gestione della formazione obbligatoria e dei DPI.
Requisiti richiesti
L’offerta si rivolge a candidati motivati e con una forte propensione al lavoro di squadra. Nello specifico, i requisiti includono:
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Laurea in materie Economiche, Giuridiche, Umanistiche o Master in Risorse Umane/Management.
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Ottima padronanza del Pacchetto Office.
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Precisione, attenzione al dettaglio e dinamismo.
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Disponibilità a lavorare Full-Time (40 ore settimanali) su turni dal lunedì al sabato.
Cosa offre l’azienda
Oltre a una formazione continua, Primark offre per questa posizione:
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Rimborso spese di 900€ lordi al mese.
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Sconti esclusivi per i dipendenti sugli acquisti in negozio.
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Accesso a convenzioni aziendali tramite portale dedicato.
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Possibilità di inserimento futuro nel team HR di uno degli store del gruppo.
Come candidarsi
Gli interessati possono consultare i dettagli dell’offerta e inviare la propria candidatura direttamente attraverso il portale carriere ufficiale di Primark. È consigliabile allegare un CV aggiornato che metta in luce eventuali esperienze pregresse (anche brevi) o il percorso accademico coerente con il ruolo.
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