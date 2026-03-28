Per valorizzare i lavori e le ricerche degli studenti di psicologia nell’ambito delle tematiche relative al benessere psicosociale dei Volontari, nel 2026 è stata istituita la II° edizione del Premio di laurea “Il benessere psicosociale del Volontario”, in memoria del dottor Antonio Zuliani, fondatore del Se.P (Servizio Psicosociale), professionista stimato e Volontario che, con dedizione, ha trasmesso nel tempo la passione e il sapere per la cura dell’altro, in primis per i Volontari, senza mai perdere di vista il principio di Umanità che lo ha contraddistinto.

Il dott. Zuliani ha tracciato i primi passi di un percorso che ha portato all’istituzione del Servizio Psicosociale divenendo per i Volontari punto di riferimento, solida guida, generoso sostegno. In uno dei tanti incontri disse che “la strada è ancora lunga da fare e la valigia piena di sogni “. Oggi i sogni nella valigia sono diventati progetti, che saranno portati avanti con impegno e determinazione.

Il premio di laurea

Per questa II° edizione 2026, il Premio di laurea “Il benessere psicosociale del Volontario”, del valore di 2.000 €, sarà assegnato alla migliore tesi di laurea specialistica in materia psicologica, focalizzata, in particolare, ad azioni e casi studio che mettano in risalto l’importanza della cura del Volontario che opera in contesti emergenziali, quali eventi critici e catastrofi naturali, ma anche in contesti quotidiani a carattere socio-sanitario (persone con vulnerabilità sociali, economiche, psicologiche etc.). Saranno presi in considerazione studi teorici, metodologici, empirici e applicativi nel dominio della conoscenza psicologica.

Il bando di concorso e la documentazione connessa sono riportati di seguito.

Scadenze

La domanda dovrà essere redatta secondo modulo digitale e dovrà pervenire inderogabilmente, a pena esclusione dal concorso, entro il giorno 30 aprile 2026.