Il Formez PA ha indetto un avviso pubblico per la selezione di 7 figure professionali da inserire nel progetto “Le pari opportunità nel nuovo periodo di programmazione 2021-2027”. L’iniziativa nasce in attuazione della convenzione stipulata con il Dipartimento per le Pari Opportunità e punta a rafforzare la capacità amministrativa nella gestione dei fondi europei.
Dettagli del profilo e requisiti
La selezione si rivolge a professionisti con un’esperienza consolidata nel supporto tecnico alla Pubblica Amministrazione. Nello specifico, i candidati devono possedere:
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Seniority: esperienza lavorativa compresa tra i 3 e i 5 anni (maturata a partire dal 01/01/2000).
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Competenze core: esperienza specifica nella rendicontazione di interventi nell’ambito dei Fondi europei.
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Titolo di studio: laurea Specialistica (o Magistrale).
Condizioni contrattuali
Le risorse selezionate saranno impegnate con un contratto di collaborazione, disciplinato dall’Accordo Collettivo Formez PA del 5 dicembre 2024. Il rapporto di lavoro si inquadra nelle fattispecie previste dal D.Lgs. 81/2015 e dalla Legge 81/2017.
Date chiave e modalità di selezione
Se sei interessato a partecipare, tieni d’occhio il calendario:
|Evento
|Data
|Apertura Candidature
|27 marzo 2026, ore 00:00
|Chiusura Candidature
|2 aprile 2026, ore 23:59
|Area Geografica
|Territorio Nazionale
|Metodo di Valutazione
|Valutazione dei titoli e colloquio tecnico-attitudinale
Nota importante: Data la finestra temporale ristretta (circa una settimana), si consiglia agli interessati di verificare tempestivamente la completezza della propria documentazione e dei requisiti richiesti.
Come candidarsi
Le candidature devono essere presentate tramite i canali ufficiali del Formez PA o sul portale del reclutamento inPA, previa registrazione e inserimento del proprio CV aggiornato.