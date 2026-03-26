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MISTERBIANCO – Una svolta “green” e gratuita per i pendolari di Misterbianco. A partire dal 1° aprile 2026, il Comune darà ufficialmente il via al nuovo servizio di bus navetta che collegherà il centro cittadino con la fermata Monte Po della metropolitana di Catania.

L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione Corsaro, punta a decongestionare il traffico veicolare e offrire un’alternativa rapida e sicura a studenti, lavoratori e famiglie.

I dettagli del servizio

Il collegamento è stato pensato per coprire le ore di massima affluenza, facilitando gli spostamenti verso il capoluogo senza la necessità di utilizzare l’auto privata.

Una strategia finanziata dalla Regione

L’acquisto dei nuovi mezzi è stato reso possibile grazie a un contributo di 200.000 euro erogato dalla Regione Siciliana. Un risultato frutto della sinergia tra l’amministrazione comunale e la deputata regionale Jose Marano, volto a potenziare la rete di trasporti locale.

“Misterbianco è la nostra missione,” spiegano dal Comune. “Questa nuova linea si aggiunge alle navette già attive e ai recenti collegamenti deliberati tra Belsito e Nesima, completando un mosaico che punta a coprire l’intero territorio e ogni singolo quartiere.”

Impatto sul territorio

Con l’integrazione tra bus shuttle e metropolitana, Misterbianco si proietta verso un modello di mobilità integrata moderno, riducendo le emissioni di CO_2e i costi di trasporto per i cittadini, in un momento in cui l’efficienza dei collegamenti con Catania è diventata una priorità assoluta per lo sviluppo della zona metropolitana.