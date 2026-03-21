La SAC – Società Aeroporto Catania S.p.A., ente gestore dello scalo etneo dal 1986, ha annunciato l’apertura delle selezioni per la figura strategica di Responsabile Commerciale Aviation. L’iniziativa si inserisce in un piano di rafforzamento del management volto a consolidare il ruolo dell’aeroporto come hub nevralgico per i trasporti del Mediterraneo e volano economico per l’intera Sicilia. Delegato al recruiting Michael Page. (annuncio).
Offerta di lavoro
Il/la candidato/a avrà le seguenti responsabilità:
- Elaborare la strategia di sviluppo del traffico aereo in linea con il piano industriale;
- Condurre analisi di mercato, catchment area e valutazioni economiche sulle rotte;
- Gestire relazioni e negoziazioni con compagnie aeree, broker, istituzioni e stakeholder;
- Monitorare KPI aviation e predisporre report direzionali per valutare performance e network;
- Coordinare la promozione del network, l’avvio di nuove rotte e la collaborazione interna, garantendo anche la crescita e la coesione del team aviation.
Competenze ed esperienza
Il/la candidato/a ideale avrà i seguenti requisiti:
- Laurea magistrale in discipline economiche, ingegneristiche, del trasporto aereo/logistica o relazioni internazionali a indirizzo trasporti;
- Costituiscono titoli preferenziali master in Aviation/Transport/Business Administration e certificazioni in project management, data analysis o negoziazione;
- Solida esperienza pluriennale in ruoli dirigenziali preferibilmente in aziende strutturate nei settori mobilità, logistica, infrastrutture aeroportuali o servizi complessi;
- Competenze analitico-finanziarie avanzate, incluse business plan, cost-benefit analysis, simulazioni economiche, uso di KPI e strumenti di business intelligence;
- Completano il profilo elevate capacità relazionali e negoziali, forte orientamento ai risultati, ottima padronanza dell’inglese e familiarità con database e dati di mercato.
Completa l’offerta
Ottima opportunità di carriera in contesto aziendale solido.
Verranno prese in considerazione esclusivamente le candidature pervenute entro e non oltre il 7 aprile 2026.