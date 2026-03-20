Presso la sala stampa dello stadio “Angelo Massimino”, si è svolta la conferenza ufficiale di presentazione di William Viali, l’uomo scelto dalla società Rossazzurra per guidare il nuovo progetto tecnico. Un incontro segnato da toni di grande determinazione e dalla consapevolezza di trovarsi in una piazza che “non c’entra nulla con la categoria”.
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