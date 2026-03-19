CATANIA – Giornata complicata per il traffico catanese e per i collegamenti montani a causa di alcuni interventi di manutenzione straordinaria programmati per la giornata di oggi, 19 marzo. Le autorità raccomandano massima prudenza e la pianificazione di percorsi alternativi, specialmente per chi deve raggiungere lo scalo aeroportuale o i comuni pedemontani.

Chiuso lo svincolo Librino-Aeroporto

Il disagio principale riguarda l’Asse dei Servizi, l’arteria vitale che collega il centro cittadino alla zona industriale e allo scalo di Fontanarossa. A causa di interventi urgenti di manutenzione agli impianti tecnologici, è stata disposta la chiusura temporanea dello svincolo Librino-Aeroporto.

Le squadre tecniche sono al lavoro per il ripristino dei sistemi di illuminazione e sicurezza. Per chi proviene da Catania ed è diretto verso l’aerostazione, si consiglia di utilizzare lo svincolo precedente (Zia Lisa) o di proseguire verso la Tangenziale per poi rientrare dai varchi secondari. Le pattuglie della Polizia Municipale sono presenti in zona per gestire il flusso veicolare, che ha già fatto registrare rallentamenti nelle prime ore del mattino.

Senso unico alternato sulla SP “Quota Mille”

Spostandosi verso l’Etna, la situazione non è meno critica. Sulla Strada Provinciale “Quota Mille”, asse fondamentale per il turismo e i collegamenti agricoli tra i versanti nord e ovest del vulcano, è stato istituito il senso unico alternato.

L’intervento si è reso necessario per la messa in sicurezza di alcuni tratti del manto stradale e per la rimozione di detriti accumulatisi a seguito delle recenti piogge. La limitazione alla circolazione resterà attiva fino al completamento delle operazioni di pulizia e bitumazione. Si prevedono code e tempi di percorrenza dilatati per chi si sposta tra i territori di Randazzo, Bronte e Linguaglossa.