Catania – Parte un massiccio intervento di riqualificazione per una delle arterie più trafficate della città. A partire dalle prime ore di martedì 7 aprile, l’Asse dei Servizi sarà interessato da lavori di rifacimento profondo del manto stradale, con un’importante novità logistica: per accelerare i tempi e ridurre i disagi, i cantieri opereranno in continuità tra la notte e il giorno.

I tratti interessati

I lavori inizieranno sulla carreggiata nord della Sopraelevata, nel tratto che va dalla rotatoria del Faro Biscari in direzione Aeroporto, coprendo un’estensione di oltre un chilometro. Una volta completata questa fase, gli interventi si sposteranno, con le medesime modalità, sulla carreggiata sud.

Un intervento “full service”

Non si tratterà di un semplice “rattoppo”, ma di un ripristino strutturale che mira a innalzare gli standard di sicurezza. Il programma dei lavori prevede:

La strategia del Comune

La decisione di procedere senza sosta, lavorando h24 per più giorni consecutivi, è stata voluta dal sindaco Enrico Trantino. L’obiettivo è minimizzare l’impatto sul traffico veicolare, sebbene siano inevitabili alcuni rallentamenti: la circolazione resterà comunque garantita attraverso un restringimento delle carreggiate interessate.

“L’obiettivo è restituire ai cittadini un’arteria sicura e moderna nel minor tempo possibile,” trapela da Palazzo degli Elefanti.

Finanziamenti e risorse

L’intero piano di ammodernamento è sostenuto da fondi comunitari, rientrando nella programmazione del Pon Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027. Questo permette al Comune di intervenire in modo radicale su un’infrastruttura vitale per il collegamento tra il porto, il centro città e lo scalo aeroportuale di Fontanarossa.