La Città metropolitana di Catania ha comunicato la proroga della chiusura parziale del tratto Catania–Bicocca dell’Asse dei Servizi (strada provinciale 70/I) fino al 30 ottobre 2025. La decisione si è resa necessaria per permettere il completamento dei lavori sulle torri faro, fondamentali per garantire la sicurezza e una migliore illuminazione del tratto stradale. La chiusura interessa specificamente le rampe di accesso e uscita tra le zone di Librino e Aeroporto, ed è stata decisa per evitare interferenze con la circolazione durante le operazioni di manutenzione e montaggio.

Percorso consentito e orari della chiusura

Durante il periodo di lavori, la circolazione sarà consentita solo sulla corsia di sorpasso, mentre le altre corsie resteranno temporaneamente chiuse. Il transito sulla corsia disponibile sarà regolato dalle ore 7 alle ore 19, tutti i giorni. Al di fuori di questi orari, il tratto sarà completamente chiuso. La limitazione mira a tutelare la sicurezza sia degli operai impegnati nei lavori sia degli automobilisti, evitando rischi di incidenti o rallentamenti e garantendo, comunque, una possibilità di transito nella fascia diurna.

Raccomandazioni agli automobilisti e possibili rallentamenti

La Città metropolitana di Catania raccomanda a chi percorre l’Asse dei Servizi di prestare massima prudenza, rispettare la segnaletica di cantiere e seguire eventuali deviazioni indicate. Sono previsti rallentamenti temporanei, soprattutto durante le ore di punta, e si invita a pianificare eventuali percorsi alternativi, in particolare per chi deve recarsi verso l’Aeroporto o le zone industriali circostanti. La proroga della chiusura parziale, sebbene comporti disagi, è necessaria per completare i lavori in sicurezza e garantire infrastrutture più efficienti e sicure per i cittadini.