Mattinata di disagi e modifiche alla viabilità per i viaggiatori diretti allo scalo di Fontanarossa. A causa di un intervento di manutenzione stradale programmato lungo l’Asse dei Servizi, lo svincolo Librino-Aeroporto resterà interdetto al traffico per l’intera giornata di oggi, 20 marzo.

L’interruzione della circolazione, scattata alle 07:00, si protrarrà secondo il cronoprogramma dei lavori fino alle 18:00, coinvolgendo una delle arterie vitali per il collegamento tra la città e l’aerostazione.

Le strade interessate

Tratto interessato:asse viario principale (direzione Catania – Bicocca).

Percorsi Alternativi Consigliati

In base alla tua destinazione, sono stati individuati i seguenti itinerari:

1. Per chi è diretto a Librino

Itinerario: Rotatoria Faro Biscari ➔ Via Acquicella Porto ➔ Via Officina Ferroviaria ➔ Via Zia Lisa ➔ Viale Bonaventura.

2. Per chi è diretto all’Aeroporto (Fontanarossa)

Itinerario: Rotatoria Faro Biscari ➔ Via S.G. la Rena ➔ Via S.M. Goretti ➔ Via Fontanarossa

Le linee bus coinvolte

Il cantiere impone una variazione di percorso per diverse linee del trasporto pubblico urbano gestite da AMTS. In particolare, i cambiamenti interessano:

Il collegamento veloce Alibus ;

Il Librino Express ;

La navetta parcheggio 524S (Fontanarossa – Aeroporto);

Le linee 802N e 802R.

Percorsi alternativi e fermate

Per garantire il servizio ed evitare l’isolamento dello scalo, i mezzi pubblici sono stati dirottati su un itinerario d’emergenza che attraverserà via San Giuseppe La Rena, via Santa Maria Goretti e via Fontanarossa.

L’azienda di trasporto ha comunque rassicurato l’utenza: nonostante la deviazione obbligatoria, non è prevista la soppressione di alcuna fermata. Tutti i punti di salita e discesa previsti lungo le linee interessate resteranno regolarmente operativi, sebbene non si escludano rallentamenti nei tempi di percorrenza dovuti al sovraccarico del traffico sulla viabilità secondaria.

Si raccomanda ai passeggeri diretti in aeroporto di anticipare la partenza per far fronte a eventuali code in prossimità dei percorsi alternativi.

L’ordinanza e le strade coinvolte

Ordinanza N. 103 DEL 18/03/202